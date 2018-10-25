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AK Parti'den Melih Gökçek açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.10.2018 11:32 | Son Güncelleme

AK Partili Hayati Yazıcı, Melih Gökçek'in MHP'den aday olarak gösterileceği gündemiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, MHP'nin yerel seçimlerinde Ankara'da Melih Gökçek'i aday göstermeyi düşünmesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Yazıcı, 'Gökçek'in görevden alınması iş olsun diye istenmedi' dedi.

Yazıcı'nın açıklamaları:

Benim gündemimde böyle bir konu yok. Bu konularda biraz mesafeliyim. Onun için görüş bildirmeyeceğim. Sözünü ettiğiniz kişi, bizim partimizde belediye başkanlığı yaptı, görevini bırakması istendi. Bunun ötesinde bir yorum yapmayacağım.

Bizim seçim takvimi çalışmamız karara bağlanmadı. Hazırlıklar tamamlandı. Önümüzdeki hafta MYK toplantımız var, orada takvim netleşir. Çalışmalarımızı tahminen söylüyorum, aralık ayı sonuna kadar bitiririz.

İttifak eden partiler ne kadarsa bir önceki seçimde aldıkları oyların toplamı yazılıyor. Bu bir öngörüdür. Siyasette matematik yok. Partiler arasında ittifak yaptık şeklinde bir deklarasyon olmasa bile sandıkta bu ittifak yapılır.

ÖĞRENCİ ANDI KARARI

Burada esas olan şu, Cumhurbaşkanımızın dediği doğru. 2013 yılında biz çıkardık. Bu tür işlerde dava açma süreci 2 aydır. Karar ne zaman verilmiş, 2018'de. Haklı değil mi Sayın Cumhurbaşkanımız 5 yıl neredeydiniz? Karar yargıya müdahale edemeyiz. Yargıya emir verilemez ama kararları eleştirilemez değildir. Biz anayasayı değiştirdik. Mahkemeler hukuki denetim yapar. Yönetmeliği kim değiştirir buna bakacak. Mahkeme bunun ötesine gidemez. MEB 2013 yılında ilk öğretim okullarıyla ilgili maddeyi yönetmelikten çıkarmış. Aynı bakanlık 2014'te sil baştan yönetmelik yayınlamış. Mahkemeler sorun üretmez, çözer. Hepimiz Türküz ama bu bir ayrıcalık değil.

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Melih Gökçek ak parti ankara büyükşehir belediye başkanı adayı MHP

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
madem görevden aldınız neden soruşturma açmadınız? babanızın malı mı devlet. istediğiniz gibi at oynatıyorsunuz. kimseye de hesap vermiyorsunuz???
babalarinin mali degil ama onlar oyle saniyor...
BU MELİHDE NE VAR BİLMİYORUM.MARMARA DEPREMİNİ ABD VE FETÖ BİRLİKTE YAPACAK DİYEN DONANIMSIZ ZATTAN NE HAYIR GELİR.GERÇİ ONU DESTEKLEYENLERDEDE BİR DONANIM HALT YOK.
halk faturayla çarşı pazar çocuğun olul masrafı geçim derdinde esnaf batmayım derdin de GÖKÇEK nolacak? KÜFÜR EDECEM
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