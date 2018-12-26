AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen açıklaması: İnsanlık suçu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen ile ilgili açıklama yaptı.

İşte Çelik'in açıklamaları;

"Eleştirilerin hepsinin başımızın üstünde yeri var. Bu eleştirilerin üzerinde çalışıyoruz. Haklı yönlerine bakıyoruz. Muhalif bakışların eleştirilerinden sonuçlar çıkaran bir partiyiz. Ancak bu sanatçıların sözleri hiç bir şekilde eleştiri kapsamında değerlendirilemez. Bunlar dünyanın her yerinde insanlığa karşı suç kabul edilir"



