AK Parti'den 'MHP ile ittifak yapabiliriz' açıklaması

AK Parti'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti'nin seçim stratejisiyle ilgili CNNTürk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Mehmet Özhaseki'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

(Yerel seçimde MHP ile ittifak yapılacak mı?) Cumhur ittifakı diyerek biz MHP ile birlikte olduk. Türkiye zor bir dönemden geçerken biz MHP ile ittifak yaptık. Millet de bu ittifakı sevdi. Şimdi bunu yerel seçimlerde devam etmesi kadar normal bir şey olamaz. Nasıl anlaşılacağı o kadar zor ki. Bunun hem bizim hem de MHP'nin kendi içinde tartışması gereken bir konu. Biz sanki hiç ittifak yokmuş gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlerleyen dönemde sayın Cumhurbaşkanımız da görüşünü söyler.

"DEVLET BEY'İN KAYGISI HAKLI"



Devlet Bey'in kaygısı haklı. Ben PKK'nın İstanbul'da bir ilçeyi gelip yönetmesini istemiyorum. HDP ile ittifak denildiğinde ülkenin 80 milyonun gözünde PKK ile ittifak anlamına geldiğini biliyor.

BAHÇELİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI



Bahçeli yerel seçimlerle ilgili ittifak mesajı vermiş, "Türkiye'nin beka mücadelesi verdiği dönemde MHP yine uzlaşmalı, sağ duyulu duruşunu devam ettirecektir. Elde edilen kazanımların 31 Mart'ta yok olmasını arzu etmiyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 27 bölge zillete kendini kaptıran yönetimlerin eline geçmemelidir. Bu bir tarihi sorumluluktur" demişti.

