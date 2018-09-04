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AK Parti'den 'MHP ile ittifak yapabiliriz' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.09.2018 11:38 | Son Güncelleme

AK Parti'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 2019 yerel seçimleriyle ilgili "MHP ile ittifak yapabiliriz" dedi.

AK Parti'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti'nin seçim stratejisiyle ilgili CNNTürk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Mehmet Özhaseki'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

(Yerel seçimde MHP ile ittifak yapılacak mı?) Cumhur ittifakı diyerek biz MHP ile birlikte olduk. Türkiye zor bir dönemden geçerken biz MHP ile ittifak yaptık. Millet de bu ittifakı sevdi. Şimdi bunu yerel seçimlerde devam etmesi kadar normal bir şey olamaz. Nasıl anlaşılacağı o kadar zor ki. Bunun hem bizim hem de MHP'nin kendi içinde tartışması gereken bir konu. Biz sanki hiç ittifak yokmuş gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlerleyen dönemde sayın Cumhurbaşkanımız da görüşünü söyler.

"DEVLET BEY'İN KAYGISI HAKLI"

Devlet Bey'in kaygısı haklı. Ben PKK'nın İstanbul'da bir ilçeyi gelip yönetmesini istemiyorum. HDP ile ittifak denildiğinde ülkenin 80 milyonun gözünde PKK ile ittifak anlamına geldiğini biliyor.

BAHÇELİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Bahçeli yerel seçimlerle ilgili ittifak mesajı vermiş, "Türkiye'nin beka mücadelesi verdiği dönemde MHP yine uzlaşmalı, sağ duyulu duruşunu devam ettirecektir. Elde edilen kazanımların 31 Mart'ta yok olmasını arzu etmiyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 27 bölge zillete kendini kaptıran yönetimlerin eline geçmemelidir. Bu bir tarihi sorumluluktur" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Özhaseki MHP ittifak

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
AKP MHP ittifak yaparsa vatanseverlik,CHP HDP yaparsa hainlik öyle mi?
ülkeyi satan türküm diyemeyen tc düşmanı akp ve koltuk gitmesin diye buna göz yuman sahtekar milliyetçiler birbirlerini bulmuş...
AKP deyince de Fetö geliyor aklıma nasıl olacak
ZATEN ORTAK DEĞİLMİSİNİZ
başka çaren mi var sanki
Istanbul izmir aydın eskişehir mersin hatay tekirdağ kırklareli sinop zonguldak bartın artvin trabzon CHP ankara kayseri konya antalya adana balıkesir isparta manisa denizli bursada IYI parti adayi desteklenmeli millet ihaleci rantiyeciler gelmemeli
başkanlık sistemi koalisyonlar olmasın diye getirilmedimi ? şimdi ittifak nedir ayrıyetten sokaklarda gece bekçileri geziyor 80 lere dönüyoruz böylemi ülke iyiye ileriye gidiyor
ne yaparsanız yapın.şu doları düşürün
tarzan zor durumda,,hala size oy verecek koyun varmı
yapabilirizde ne demek zaten yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmiyor bide üstüne pkk kelimeside kullandınızmı koyunlar meee der:)
istanbuldaki pkk lıları yakalamak icin bulunmaz fırsat aslında gizli pkk lıları ortaya cıkarmak icin istan buldak 1-2 belediyeyi gecici olarak bu hermenilere vermek lazım yoksa kalbalığın icinden bulup yakalmak zor olacak ..
AK PARTİ MEMURA VE EMEKLİYE YAPTIĞI KIYAĞI İŞÇİYE YAPMADIKTAN SONRA KİMİNLE İTTİFAK KURACAKSA KURSUN ÖNCEDEN ALDIĞI OYUN YARISINI ALAMAZ.MHP ERKEN EMEKLİLİK SÖZÜNÜ TUTUP MECLİSTEN GEÇİRİRSE AK PARTİNİN OYUNA ORTAK OLUR.
Kayseriyi persilvanyaya taşıyan özhaseki fetos abisi bu ülkeyi yonetiyor
Ekonomi sürünüyor bunlar seçim derdinden hiç kurtulmuyorlar. Çalışma yok, atılım yok varsa yoksa seçim seçim seçim!
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