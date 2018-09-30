AK Parti’den MHP'nin af teklifi için üç aşamalı strateji

Milliyet'ten Şebnem Hoşgör'ün haberine göre, MHP'nin teklifi üzerinde partinin hukukçularınca yapılan ön incelemede, önerinin hem kapsam hem de hukuk tekniği açısından sorunlu olduğu tespit edilirken, Anayasa Mahkemesi yoluyla affın kapsamının genişleyebileceği değerlendirmesi de yapıldı. Bu haliyle teklifin yasalaştırılmasının doğru olmayacağını düşünen ve MHP’yi de incitmeyecek bir ortayol formülü arayan parti kurmayları, düzenlemeye ilişkin izlenebilecek stratejileri Milliyet’e şöyle sıraladılar:

"BİZE GÖRE BU DÜZENLEME BİR AF"

MHP, ‘Bu af değil şartlı indirim’ dese de, teklifinin niteliğine ilişkin bazı hukukçular farklı görüşler dile getirse de bize göre bu düzenleme bir aftır. Bugüne kadar yapılan af düzenlemelerine ve sonrasındaki süreçlere baktığımızda affın olumsuz siyasi faturasını hep iktidarların ödediği de açıktır. Af çıkartan bir sonrası seçimi kaybetmiştir.

MHP de bunun bilinciyle teklifini kamuoyuna açıklarken kapsam içine giren suçlar yerine kapsam dışı tuttuğu suçları vurgulayarak bu siyasi faturayı en aza indirecek bir olumlu algı yaratma yoluna gitti.