AK Parti'den muhalefete tepki! 'Hani sizin derdiniz parlamenter sistemdi?'

AK Parti'li Özkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özkan, 28 Şubat postmodern darbesinin demokrasiye, milletin inançlarına, milli, manevi ve tüm medeniyet değerlerine karşı girişilen haçlı saldırısı olduğunu söyledi. 28 Şubat darbesinin onarılması zor yaralar açtığını söyleyen Özkan, "Sadece başörtülü olduğu için yaklaşık 600 bin kız öğrencimiz üniversite kapılarından geri döndürülmüştür, eğitimlerini tamamlayamamışlardır. Bankalar hortumlanmıştır. 27 Mayıs'tan 12 Eylül'e, 28 Şubat'tan 15 Temmuz'a kadar darbecilerin bu ülkeden istedikleri tek bir şey vardır; bu ülkenin ekonomik kaynaklarını emperyalistlere silah, faiz ve petrol üzerinden peşkeş çekmek olmuştur" dedi.

'HALKIMIZA ŞİKAYET EDİYORUZ'

AK Parti'li Özkan, 6 siyasi liderin 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'ni imzalamasına ilişkin ise "Bir taraftan 28 Şubat'ın 5'li çetesini adeta hatırlatırcasına 6 artı 1 benzemezler çetesi, postmodern ittifak olarak bir araya geliyorlar. Diyorlar ki 'Biz güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri döneceğiz'. Tamam, ne getireceksiniz? 'Kanal İstanbul projesi, Türkiye'nin yerli ve milli projeleri durdurulacak'. Hani sizin derdiniz parlamenter sistemdi? Aynı 'Gezici'lerin bıraktığı bakiyeler bunlar. Milli güvenlik sorunu haline gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve onun aveneleri. Yolunu kaybetmişlerin, Kılıçdaroğlu ve CHP'nin masasında meze oldukları bir günü yaşıyoruz" diye konuştu.

Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasını kabul etmediklerini vurgulayan Özkan, "Bu vesayetçi, cuntacı, Türkiye düşmanlarıyla iş tutan CHP ve zihniyetini halkımıza şikayet ediyoruz" dedi.

(DHA)

