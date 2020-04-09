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AK Parti'den Nail Noğay açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2020 17:52 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay'ın sosyal medya hesabından bir vatandaşa hakaret içeren paylaşımıyla ilgili, "Bunun sonuna kadar takipçisiyiz. Nail Bey'in hakkında hukuken yapılabilecek ne varsa sonuna kadar yapacağız. Mümkünse de memuriyetten atılmasıyla ilgili gayret sarf edeceğiz." dedi.

AK Parti'den Nail Noğay açıklaması

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri söz aldı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay üzerinden yapılan eleştirilere yanıt verdi.

'MÜMKÜNSE DE MEMURİYETTEN ATILMASIYLA İLGİLİ GAYRET SARF EDECEĞİZ'

Bu kişinin yaptığı şeyin utanç verici olduğunu vurgulayan Zengin, şunları ifade etti:

"Bu kişi 1988'de işe başladı. Bu yüzden o yıla bakılması gerekir. Bu, bizim sorumluluğumuzu ortadan kaldırmıyor. 32 yıllık bir memur. Bu kadar sene devlette çalışıp, devlet olmanın ruhuna dair hiçbir şey öğrenememiş. Yanlış yapan kimse, bizim bakanlığımız bünyesinde, bizim bakanımız da atamışsa, kim yaparsa yapsın, yanlış yanlıştır. Biz bunun sonuna kadar takipçisiyiz. Nail Bey hakkında hukuken yapılabilecek ne varsa sonuna kadar yapacağız. Mümkünse de memuriyetten atılmasıyla ilgili gayret sarf edeceğiz. Bunu hep beraber takip etmemiz lazım. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bu lafı söyleyen adam, herhalde o noktaya gelene kadar buna benzer bir ton iş yapmıştır."

'BAKANLIK SADECE TESTLERE DEĞİL BULGULARA DA BAKIYOR'

Kendileri ve Sağlık Bakanlığıyla ilgili bir suç isnat edildiğini, suç uydurulduğunu belirten Özlem Zengin, sahte ölçümler, sahte testlerle farklı bir tablo inşa edildiğinin öne sürüldüğünü söyledi.

Bilim Kurulu üyelerinin televizyonlara çıktığını, bazen birbirinden farklı şeyler söylediğini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gün gün yaklaşan tehlikeyi anlattığını vurgulayan Zengin, Sağlık Bakanlığının sadece teste değil, bulgulara da bakarak bir netice ortaya koyduğunu kaydetti.

Özlem Zengin, Türkiye'de yapılanların dünyada takdir edildiğini de dile getirdi.

Kaynak: AA

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