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AK Parti'den Narin Güran cinayeti için 'ikiyüzlülük' çıkışı! Özgür Özel'e de teğmenler üzerinden yüklendi

11.09.2024 16:19
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Narin Güran'ın öldürülmesi ve ardından yaşananlarla ilgili açıklama geldi. "Buradan siyasi bir mesele çıkarmaya çalışmak yanlıştır" diyen Çelik, sorumluların gerekli cezayı alması için takipçisi olacaklarını vurguladı. Çelik ayrıca Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki kılıçlı yemin töreni konusunda CHP lideri Özgür Özel'e yüklendi.

AK Parti'den Narin Güran cinayeti için 'ikiyüzlülük' çıkışı! Özgür Özel'e de teğmenler üzerinden yüklendi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Çelik'in gündeminde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'kılıçlı yemin töreni' hakkındaki tepkisi ve Narin Güran cinayeti vardı.

ÖZGÜR ÖZEL'E 'TEĞMENLER' TEPKİSİ

Çelik'in konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyle:

  • Harbiye de bu milletin değeridir, imam hatipler de milletin değeridir. Bunları karşı karşıya getiren anlayış, son derece provokatif bir anlayıştır. Sayın cumhurbaşkanımızın sözlerinden harbiye ve imam hatipleri karşı karşıya getiren bir söylem çıkarmak son derece provokatif bir yaklaşımdır. Özel'in değerlendirmelerinde demokratik bir çıktı gözükmemektedir. Bu açıklamanın kınanması gerekmektedir.

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"NARİN'E SAHİP ÇIKIYORMUŞ GİBİ HAVA OLUŞTURMALARI İKİYÜZLÜLÜK"

  • Narin kızımızı halen büyük bir acıyla hatırlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız adli sürecin bizzat takipçisi olacağını, bu kişilerin gerekli cezaları alması için konuyu takip edeceğini söyledi. Bu konularda siyasi cümle kurmak son derece yanlıştır. Bu vicdanları kanatan, hepimizin meselesi olan konudur. Buradan siyasi bir mesele çıkarmaya çalışmak yanlıştır. Acıyı paylaşmak yerine doğrudan hükümetimize ve partimize laflar söyleyenler oldu. Özellikle de PKK terör örgütünü destekleyen ve Diyarbakır annelerinin yanına bir kere gitmeyenlerin burada Narin'e sahip çıkıyormuş gibi hava oluşturması ikiyüzlülükten başka bir şey değildir.

  • Bu yanlışı Kur'an kurslarına saldırmak üzerine kullanmak siyasi ikiyüzlülüktür. Bu gelişmeler yakından takip edilmektedir. Bu acı milletimizin acısı olarak hafızalara kazınmıştır.

Ekran görüntüsü 2024-09-11 160249Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Ömer Çelik
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