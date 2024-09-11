AK Parti'den Narin Güran cinayeti için 'ikiyüzlülük' çıkışı! Özgür Özel'e de teğmenler üzerinden yüklendi

Narin kızımızı halen büyük bir acıyla hatırlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız adli sürecin bizzat takipçisi olacağını, bu kişilerin gerekli cezaları alması için konuyu takip edeceğini söyledi. Bu konularda siyasi cümle kurmak son derece yanlıştır. Bu vicdanları kanatan, hepimizin meselesi olan konudur. Buradan siyasi bir mesele çıkarmaya çalışmak yanlıştır. Acıyı paylaşmak yerine doğrudan hükümetimize ve partimize laflar söyleyenler oldu. Özellikle de PKK terör örgütünü destekleyen ve Diyarbakır annelerinin yanına bir kere gitmeyenlerin burada Narin'e sahip çıkıyormuş gibi hava oluşturması ikiyüzlülükten başka bir şey değildir.