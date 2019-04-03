AK Parti'den sayımların durdurulmasına ilk tepki: İstanbul seçimleri en şaibeli seçime dönüşüyor

Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarının satır başları şöyle;

Çok hızlı bir şekilde aradaki fark azalıyor ve bu azalan farkları da ifade ettik.

Geçersiz oyların sayımına ilişkin müracaatta bulunduk. Bazı ilçe seçim kurulları yeniden sayıma karar verdi.

Bir ilçe reddetti.

Geçersiz oyların AK Parti adayı lehine yazılmaya başladığını ve aradaki farkın kapandığını görünce CHP resmen paniğe kapıldı ve soluğu il seçim kurulunda aldı.

CHP çok acele gitti. İl Seçim Kurulu da hızlı bir şekilde hareket etmek suretiyle tedbir kararı vererek sayımı durdurdu.

YSK'nın daha önce verdiği kararlar var. İl seçim kurumları durdurma kararı veremek şeklinde.

Hem çok acele edilmesi hem tedbir kararının ilk kez ortaya çıkması sonucunda böyle bir tablonun oluşması bizleri hayrete düşürdü.

Şimdi sormak istiyorum, bu kadar acelecilik nedendir?