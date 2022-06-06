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AK Parti'den 'seçim güvenliği' açıklaması: "Herkes sandığa sahip çıkmak durumunda"

06.06.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, muhalefetin seçim güvenliğine ilişkin açıklamaları ile ilgili, "Hiçbir mazerete gerek yok; oy namustur, seçim namustur, herkes sandığa sahip çıkmak durumundadır. Ancak buradan bir kötü polemik çıkarıp Türkiye’de seçimlere ilişkin sorun varmış gibi değerlendirmenin herkese, ülkemize zarar vereceği kanaatindeyim" dedi.

AK Parti'den 'seçim güvenliği' açıklaması: "Herkes sandığa sahip çıkmak durumunda"

AK Parti Grup Başkan Vekili Turan, TBMM’de düzenlediği basın toplantısı ile Meclis gündemine gelecek konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Turan, geçen haftadan kalan 'Avukatlık Kanunu'nun maddeleri üzerindeki görüşmelerin devam edeceğini belirterek, "'Avukatlık Kanunu'nu bitirdiğimiz takdirde kalan çalışma günlerinde de bütün partilerin büyük bir gayretle çalıştığı, ortak imkanları değerlendirip önemli bir rapora imza attığı 'müsilaj' diye ifade edilen, çevre duyarlılığını had safhada değerlendiren o çalışmanın görüşmelerine başlayacağız" dedi. Turan, bu hafta '6'ncı Yargı Paketi' olarak bilinen yasa teklifi ile dezenformasyonla mücadele kapsamında hazırlanan 'Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşüleceğini aktardı. Turan, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ise 'İstanbul Finans Merkezi ile ilgili Değişiklik Teklifi'nin ele alınacağını söyledi.

'DÜNYA ÖRNEK SEÇİM SİSTEMİ OLDUĞUNU BİLİR'

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bülent Turan, '6’lı masa'nın seçim güvenliğine ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine Turan, "CHP’nin tek partili yıllarında seçim mevzuatını tüm dünyaya bizi mahcup edecek usulle çalıştığını herkes bilir. 1950’den bugüne kadar da büyük bir dönüşümle milli bilinç, demokratik bilinç ile beraber, yasal mevzuatın değişmesiyle beraber tüm dünya örnek bir seçim sistemi olduğunu bilir. Hiçbir mazerete gerek yok; oy namustur, seçim namustur, herkes sandığa sahip çıkmak durumundadır. Ancak buradan bir kötü polemik çıkarıp, Türkiye’de seçimlere ilişkin sorun varmış gibi değerlendirmenin herkese, ülkemize zarar vereceği kanaatindeyim" dedi.

Her sandıkta devletin bir görevlisi olduğunu, her sandıkta her partiden temsilci olduğunu vurgulayan Turan, "Türkiye, dünyaya örnek bir seçim mevzuatını hayata geçirmiş, uygulamada da pratikte de bunu göstermiş bir ülkedir. İstanbul’da, Ankara’da CHP seçimi aldığında 'ne iyi mevzuat var' kaybettiğinde, 'kötü mevzuat var' denebilir mi? Herkes kendi sandığına, seçmenin oyuna sahip çıkma hakkına sahiptir. Bunu bir tartışma konusu haline getirmeyi doğru bulmuyorum" diye konuştu. 

'MEKTUPLA ŞİKAYET ETMESİNE ALIŞKINIZ'

AK Parti'li Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avrupa’daki büyükelçilere hitaben yaptığı konuşmada ne Meclis'in ne siyasi partilerin ne kendi partisinin içeriğini bilmediği bir vaatte bulunduğunu belirterek, "Diyor ki Kılıçdaroğlu, 'Terörle Mücadele Yasası değiştirilsin.' Kamuoyunun bilmediği bir içeriği, Avrupa Birliği büyükelçilerine vaat gibi söylemenin, Türkiye’de sorumlu muhalefet anlayışına yakışmadığı kanaatindeyim. Mehmetçiğimizin sınır ötesinde operasyon yaptığı bir zamanda elini kolunu bağlayan, moralini bozan, motivasyonunu azaltan söylemlerden her sorumlu siyasetçinin uzak durması gerektiği kanaatindeyim. Varsa uygulama hataları, MYK’nız var, toplantı yapın, tartışın, kamuoyuna bunu açıklayın; 'biz şu yasada şu teklifi öngörüyoruz' deyin, biz tartışalım. Ben sordum; CHP’liler bilmiyor, AK Parti'liler bilmiyor, Meclis kayıtlarında böyle bir şey yok ama siz Avrupa Birliği büyükelçilerine bunu bir vaat olarak söylüyorsunuz. Biz alışkınız Kılıçdaroğlu’nun bizi mektupla şikayet etmesine ama terör gibi ortak bir meselemizde kendi kamuoyumuzda tartışmadan bunu Avrupa elçilerine vaatte bulunmanın büyük bir sorumsuzluk olduğunu düşünüyorum" dedi.

(DHA)

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