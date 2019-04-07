AK Parti'den açıklama: İstanbul'da tüm oyların yeniden sayımı için başvuracağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da tüm oyların yeniden sayılması için bugün 17:00'ye kadar başvuru yapacaklarını duyurdu. Yavuz'un açıklamaları: Maddi hata düzeltimi yolundaki gayretimiz devam etmektedir. Buldukça ilçe seçim kurulları nezdinde bunların düzeltilmesini sağlamaya çalışıyoruz. İki, geçersiz oyların sayımı. Dedik ki, bütün oyların sayın. Ortada şaibe var. Birazdan açıklama istiyorum. Bütün oylar ve geçersiz oylar sayılsın dedik. 4 ilçede, 2 ilçede de birer seçim kurullarında tamamının sayımına karar verildi. Kalan ilçelerde de geçersiz oyların sayımına karar verildi. İSTANBUL'DA TÜM OYLAR İÇİN BAŞVURU YAPILACAK



Bugün kalan bütün ilçelere ilişkin, oyların tamamı sayılsın diye il seçim kurulu üzerinden YSK'ya müracaat etmiş olacağız. Sadece geçersiz oyların sayımından AK Parti lehine 4 bin 334 oy kaydedildi. Acaba biz biraz daha eşelesek çok daha farklı şeyler çıkacak diye birileri korkuyor mu? Bu korkudan dolayı mı karıştırmayalım çok fazla diyorlar. CHP'ye de yazılmış oylar var. 3485, ama AK Parti'ye yazılmış oylara bir bakar mısınız? 14 bin 456. Şu anki fark ne kadar?

CHP en baştan açıkladı. 29 bin 408 fark var. YSK'nın açıklamaları da adeta o düzeyde. 27 bin 889 olarak açıklamıştı. 29 binden geldiğimiz sayı az önce tekrar kaydettim, 16 bin 442. 16 bin 442 nerede, 29 bin nerede? Arada 10 bin olsaydı çoktan öne geçmiştik. Ben tekrar etmek istiyorum. Bu tablo neyin sonucu ortaya çıkmış bir tablodur. Maddi düzeltimler yapıldı, yapılmaya devam ediliyor. Geçersiz oyların yüzde 70'i sayıldı. Sadece 4 ilçede 2 ilçenin de toplamında sayılmasına karar verildi ama toplam oyların sayılmasının yüzde 4'lük kısmı sayılması kabul edildi. ŞAİBE İDDİALARI



Bu İstanbul seçimleri belki de en şaibeli seçimdir dedik. Daha önce burada birçok belge size gösterdik. Bugün bahsedeceklerim şu ana kadar ilk kez telafuz ediyor olduklarımız. Arkada daha çok konuşacaklarımız var. Bugün iki örnek veriyorum. Büyükçekmece'de bir seçmen kaydı usulsüzlüğü yapıldı seçimlerden hemen önce. Belediyede çalışan birisi ilçe nüfus müdürlüğü nezdinde çalışmaya başlıyor 2017'de ve ondan sonra bazen başkalarının yazdıklarına bazen de henüz ruhsatı alınmamış yeni binalara ilçe içinden ve ilçe dışından hem de seçmenlerin haberi olmadan, hele hele yerine yazdıklarına yazdırıldığı kişilerin haberi olmadan usulsüz seçmen kayıtları yapılmış. İlçe nüfus müdürlüğünde çalışan toplamda 2 kişi tutuklu. 5 belediye başkan yardımcısının 5'inin de ifadesi alınmış. 7782 işlem yapılmış. Bir taşla ik kuş vuruyor. Birilerin resmi ikametgahında usulsüz seçmen kaydırıyor ve oradaki normal seçmen de düşüyor. Bu düşenlerin sayısı da 730. Büyükçekmece'yi biz sadece 4 bin 200 oyla kaybettik. Buradan bize gelecek büyükşehir oylarını ne yapacağız. Belediye başkanının çok yakınındaki kişiler bu işin içinde varsa, biz bunun adına ne diyeceğiz?

Bir başka örnek, seçim kanunları kitapçığı var önümde. 298 sayılı kanun var. 24 Haziran seçimlerinin hemen öncesinde 22 ve23. maddelerde bir değişiklik yaptık. Sandık kurulu başkanları ve kurulun bir üyesi kesinlikle kamu görevlisi olacak dedik. Seçim kurulu sandık sayısı neyse bin kişiyi oradan çekiyor, bin kişinin içinden mani hali olanları çıkartıyor. Bu seçim kurulunun inisiyatifindedir kabul. Eğer yerine gelmeyen varsa kanun hükmü çok açık, kalan yedeklerden yerine koyuyor. 2 ilçeden örnek verelim. Büyükçekmece'den verelim. 522 sandık var, mülki idare 3 bin 071 görevli listesini seçim kuruluna teslim ediyor ancak listenin içinden sadece 1544 kişi alıyor. Dışarıdan, bu listenin dışına çıkarak 642 kişiyi sandık başlarına yerleştiriyor. Toplam sandık sayısı 1093 verilen sayı 3 bin 124. Seçim kurulu 642 kişiyi dışarıdan yerleştiriyor. Bu verdiğim sayılar Maltepe ilçesinden 3 bin 200 kişi mülki idare tarafından veriliyor 642 kişiyi dışarıdan yerleştiriyor. Kanun diyor ki o listeden ad çekme ile yapar. Sonuç, bu listenin içinde bu listede olmayanlar var. Bu listede memur olmayanlar var. Kamu görevlisi olmak zorunda. Bu listede il dışından olanlar. İlçe dışından olanlar var, görev yapamayacak olanlar var. Ne demek bu? TSK'dan var. Belediye işçileri var. Bu kadar şey üst üste nasıl gelir. Biz diyoruz ki sandık başlarında kaydırmalar var ve hiç normal değil. Eğer AK Parti'nin oyu o sandıkta CHP'den az ise o direkt başka bir partiye kaydırılıyor. Bu kadar ince işçiliği çıkartmak kolay mı? Bu sandığın başında en yetkili kişilerce bir şeyler yapılmış olabilir diyoruz. Bu kadar usulsüzlük yapılmışsa soruyorum bunun adı nedir?