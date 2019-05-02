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AK Parti'den son dakika İstanbul seçimlerine itiraz açıklaması

SEÇİM HABERLERİ  | 02.05.2019 11:05 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçim sonuçlarına yönelik YSK'ya yapılan itirazlara yönelik AK Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. İstanbul'da usülsüzlük yapıldığını belirten Yavuz, " Baştan beri ne söylediysek hepsi bir bir çıkıyor. Biz inanarak söyledik" ifadesini kullandı. Yavuz, "Birileri suç işlemiş. Ya kendileri, ya birileri ya da müşterek suç işleme var burada" dedi.

İşte AK Partili Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarından satırbaşları:

İki yıl öncesinden başlayarak tam bir organizasyon içerisinde sandık başında hile yapmaya dönük birtakım iş ve işlemlerin olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz.

İstanbul’da kesinlikle bir şeyler oldu. Neden bunu söylüyorum? 29 bin oy 13 bine indiyse, ki şimdi kısıtlı cezaevinde bulunanların oy kullandığını da gördük. Farkın azaldığını söylüyor. İstanbul’da bir şey olmadığını hiç kimsenin iddia etmesi mümkün değildir.

CHP lehine bir şeyler olduğunu ifade edebiliriz. Usulsüzlükleri CHP koordine etti demedik. Ama birileri yaptı, bu CHP’nin işine yarasın diye yapıldı dedik. Ve CHP’ye de hep seslendik. Sesinizi çıkartmazsanız, sesinizi çıkarmamanız bir yana; örtmeye çalışırsanız bu gelecekte sizi de vurur. Bu doğru değil. Türkiye’nin ikinci partisine bu yakışmaz, gelin bu süreci arındıralım diye seslendik.

"BİR TAKIM BİLGİLER VE BELGELER VAR"

Bütün bunları anlatırken de dedik ki, bir şeyler oldu doğru ve bu bir şeyler sandık başında oldu. Sandık başı organizasyonuyla oldu dedik. Benim size açıklayacağım bir takım bilgiler ve belgeler var bugün. Ondan sonra da biz süreci kapatacağız ve YSK kararını beklemeye geçeceğiz.

"SANDIĞIN BAŞINDA GERÇEKTEN ÇOK AĞIR KUSURLAR VAR"

İki yıl öncesinden başlayarak, tam bir organizasyon içerisinde sandık başında hile yapmaya dönük bir takım iş ve işlemlerin olduğunu görüyoruz. Bakınız, YSK’nın bir kararı var. 1999 yılında, "Seçim hizmetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için sandık kurulu başkan ve üyelerinin tarafsız kişilerden oluşması gerekmektedir. İleride partilerce yapılacak itirazlar üzerine, bu bölgelerdeki seçimlerin iptaline sebebine sebebiyet vereceğinden" diye karar veriyor. Biz ne diyoruz? "Sandığın başında gerçekten çok ağır kusurlar var, hatta kasıtlar var" dedik.

"BANKALARA YAZI YAZIYOR"

Bir tane ilçe seçim kurulu başkanı kararı var elimde. Bankalara yazı yazıyor. Diyor ki, ben her birinizden sandık başına, sandık kurulu üyesi olarak kişi alabilirim diyor. Bunu 19.01.2019’da diyor. Peki böyle bir madde var mı? Yok. Bu madde 2017’de mülga edilmiş, yok. Peki bu madde olsaydı bu anlama mı geliyordu? Yok, o da yok. O zaman sormak gerekir, ilçe seçim kurulu başkanları yasa yapma yetkisine sahip midir?

"İHRAÇ EDİLENLER ÇOKÇA VAR BU LİSTEDE"

Sandık başkanlarının tarafsız olmadıklarını ortaya koyan tek belge bu mu? Değil elbette. Bakınız ihraç edilenler çokça var bu listelerde. Ben bunları tek tek okumak istemiyorum. Yine bir kısmı insanlar diyor ki, "Bankadan alınmış ne olacak" diyor. Hesap kitap yapmayı çok iyi bilirler” İş Bankası’ndan bolca alınmış, CHP’nin hissesi var değil mi? Yapı Kredi, Denizbank’tan bolca alınmış. İş Bankası açıklama yapıyor, "Biz vermedik, istediler" diye. Biz siz verdiniz demedik ki, sizi itham eden olmadı ki? Ses sizden niye çıkıyor.

"BAŞTAN BERİ NE SÖYLEDİYSEK HEPSİ BİR BİR ÇIKIYOR"

Şundan bahsetmek istiyorum. CHP keşke böyle davranmasaydı, gerçekten biz CHP’den daha farklı bir yaklaşım bekliyoruz. Bu gelecekte kendisini de vurabilir. Bu gelecekte başka şaibeleri, şüpheleri ortaya çıkarılabilir. Kanun bir kez dümdüz edildikten sonra ve bunun gereği yapılmadıktan sonra başkaları da feyz alabilir. Birileri suç işlemiş. Ya kendileri, ya birileri ya da müşterek suç işleme var burada. YSK kararlarını tamamen yok sayma var burada. Baştan beri ne söylediysek hepsi bir bir çıkıyor. Biz inanarak söyledik.

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