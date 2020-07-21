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AK Parti'den sosyal medya düzenlemesine ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.07.2020 12:36 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi. Zengin, açıklamasında, "Bizim yaptığımız düzenleme ile bu şirketlere sorumluluk getiriyoruz." dedi.

AK Parti'den sosyal medya düzenlemesine ilişkin açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin sosyal medya düzenlemesine ilişkin kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı ve bilgi verdi.

Özlem'in konuşmasından satır başları:

MHP ile birlikte çalıştığımız bu düzenleme çok önemli. Bütün kamuoyunu yakından ilgilendiriyor. Sosyal medya ile ilgili sosyal ağ düzenleyici şirketler yurt dışında. Bizim yaptığımız düzenleme ile bu şirketlere sorumluluk getiriyoruz.

Kanunda 'sosyal ağ sağlayıcı' tanımı yapıyoruz. Bu sağlayıcıların Türkiye'de bir merkez oluşturmalarını istiyoruz. Soruşturma ve kovuşturmaya imkan veren düzenleme yapacağız. Muhataplık oluşturmaya çalışıyoruz.

Ayrıntılar gelecek...

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