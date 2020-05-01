AK Parti'den sosyal medya için 12 etik kural

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisince hazırlanan "Sosyal Medya Etik Kuralları"nı açıkladı. Ünal, kurallara partisinin mensuplarının uyacağını bildirerek, diğer siyasi partilerden de aynı hassasiyeti göstermelerini istedi.

Ünal, söz konusu 12 etik kuralı Twitter'dan bir açıklamayla paylaştı.

Açıklamasında sosyal medyanın hayata getirdiği kolaylıkların, bilgiye ulaşımda sağladığı hız ve avantajların önemli olduğunu, bu mecranın daha kuralsız ve genel toplumsal kabullerin dışında bir hareket alanı olarak görülmesinin de önemli bir etik sorun haline geldiğini belirten Ünal, "AK Parti olarak hazırladığımız 'Sosyal Medya Etik Kuralları'nı kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bu kuralların her birine her bir teşkilat mensubumuz sonuna kadar riayet edecektir. Diğer siyasi partilerden de aynı hassasiyeti beklemekteyiz." ifadelerini kullandı.

"BU MECRADA ETİK KURALLAR BELİRLENMESİ ARTIK KAÇINILMAZ"

AK Parti tarafından hazırlanan "Sosyal Medya Etik Kuralları"na ilişkin açıklamada, sosyal medyanın hayata getirdiği kolaylıkların, bilgiye ulaşımda sağladığı hız ve avantajların herkesin malumu olduğu, ancak diğer platformlara göre bu mecranın daha kuralsız ve genel toplumsal kabullerin dışında bir hareket alanı olarak görülmesinin çeşitli ahlaki ve etik sorunları beraberinde getirdiği belirtildi.