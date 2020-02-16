AK Parti'den sosyal medyadaki 'yeni darbe olabilir' iddialarına yönelik açıklama

Özkan, "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışmalarına ilişkin, "FETÖ'nün suç örgütü olduğu mahkeme kararlarıyla, soruşturmalarla belli olduktan ve hatta CHP içerisinde bazı milletvekillerinin FETÖ kumpasının mağduru olduğu tespit edildikten sonra CHP bilerek, isteyerek, kasten FETÖ'nün bütün eylemlerine taraf oldu ve destekledi." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 17-25 Aralık emniyet-yargı darbesinin ardından FETÖ'nün kumpas kasetlerini partisinin grup toplantısında yayımladığını hatırlatan Özkan, bunun Türkiye'de 1960 ihtilali benzeri bir algının oluşmasına neden olduğunu söyledi.

TBMM Genel Kurulu'nda CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile tartışmasına işaret eden Özkan, şöyle devam etti:

"Mahmut Tanal, kendi Twitter hesabından FETÖ'nün yayın organlarının, bankalarının, dershanelerinin kapatılmaması için her türlü desteği sonuna kadar verdi. Hatta Mahmut Tanal, Meclisin resmi makamına bir dilekçe sunarak, 'Benim açmış olduğum Bank Asya hesabına milletvekili maaşımı ödeyin.' diyecek noktaya kadar gitmiştir. FETÖ'nün yayın organı olan Bugün Gazetesinde Tarık Toros köşe yazısında Mahmut Tanal için 'Tanal, odamıza geldi ve bütün gayretine rağmen gazetenin kapatılmasını engelleyemediğini ifade ederek, ağladı' ifadelerini kullandı. FETÖ'nün darbe teşebbüsünde, karanlık emellerini hayat geçirme sürecinde maalesef CHP'nin başta genel başkanı olmak üzere, parti yöneticileri ve milletvekilleri olmak üzere FETÖ'ye destek verdiler. Ta ki 15 Temmuz'a kadar."