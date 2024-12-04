AK Parti'den Suriye açıklaması: "Ülkemizin çıkarı için oradayız! Bize verilen sözler tutulmadı"

AK Partili Ömer Çelik kameralar karşısına geçerek basın toplantısı düzenledi, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"TÜRKİYE'NİN ÇIKARI İÇİN SURİYE'DEYİZ"
Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:
- Türkiye'nin çıkarı için Suriye'deyiz. Özgür Özel'in kullandığı ifadeler büyük sorumsuzluk. Ülkemize yeni göç dalgası oluşmasın gayretindeyiz. Terör örgütü sınırdan atılmalı. Suriye'de toprak bütünlüğü korunsun istiyoruz.
'TÜRKİYE' İDDİALARINA YANIT VERDİ
- Son hareketliliğin arkasında Türkiye'nin olduğu söyleniyor. Arzu ettiğimiz şey çatışmaların artması değil. Bunların hepsi gerçek dışıdır, yalandır.
"SURİYE'DE BİZE VERİLEN SÖZLER TUTULMADI"
- Terör örgütü Tel Rıfat ve Münbiç'ten çıkarılacaktı, Suriye'de bize verilen sözler tutulmadı. Tel Rıfat ve Münbiç'te terör örgütlerini görmek istemiyoruz.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır