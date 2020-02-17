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AK Parti'den yeni torba kanun teklifi

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.02.2020 13:36 | Son Güncelleme

AK Parti'de Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Muş, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Muş, "İllegal bahis ve şans oyunlarını katalog suçuna alıyoruz ve BTK’ya kapatma yetkisi vermiş olacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti'den yeni torba kanun teklifi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un açıklamaları şöyle:

“Tüketicilerin ihtiyaçlarının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanabilmesi için düzenleme yapıyoruz. Bir vatandaşımız bunu derse, bu düzenlemeyle birlikte imkan getirmiş olacağız.

Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla alakalı ihalelerin Türk Lirası cinsinden yapılmasını getirmiş olacağız.

Vakıflar genel müdürlüğündeki taşınmazlarda, üç veya daha fazla kira birikmiş olanlara üç ay süre veriyoruz. Bu süre içerisinde eğer ödenmezse 15 gün için valiliklerce tahliyelerinin sağlanması ön görülüyor.

Vakıf yapım onarım ihaleleri karşılığı kira sözleşmesi yapılan yerlerde kira sözleşmesi süresince en fazla üç kiradan fazlasını ödememesi durumunda 15 gün içinde valiliklerce tahliyeleri sağlanacaktır.

İllegal bahis ve şans oyunlarını katalog suçuna alıyoruz ve BTK’ya kapatma yetkisi vermiş olacağız.

Ateşli silahlarla ilgili satın alma belgesi olmayanlara satış yapanlara yönelik 1 yıldan 3 yıla hapis cezası getirmiş olacağız. Ticari reklam, tanıtım ve satış için idari yaptırımlar getiriyoruz. Eğer bir ulusal kanalda bu silahların satışı yapılırsa 419 bin lira, yerel tv olursa 20 bin 953 lira.”


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