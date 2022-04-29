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AK Parti'den yeni yasa geliyor! Mahir Ünal'dan "Dezenformasyon Düzenlemesi" açıklaması

29.04.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, bir süredir gündemde yer alan Dezenformasyon Düzenlemesi hakkında konuştu. "Avrupa Birliği’nin, 23 Nisan 2022’de kabul ettiği Dijital Hizmet Yasası’nı olduğu gibi kendi hazırladığımız Dijital Yasa Teklifi yasamıza aktaracağız." ifadelerini kullanan Mahir Ünal, "Dijital platformlarda dezenformasyon önlenecek ve platformların algoritmalarının şeffaflığı artırılacak." dedi.

AK Parti'den yeni yasa geliyor! Mahir Ünal'dan "Dezenformasyon Düzenlemesi" açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan bir süredir gündemde bulunan Dezenformasyon Düzenlemesi'ne ilişkin açıklama geldi. Daha önce düzenlemenin 3 ana başlıktan oluşmasının beklendiği söylenmişti.

MAHİR ÜNAL: DİJİTAL HİZMET YASASI’NI OLDUĞU GİBİ KENDİ HAZIRLADIĞIMIZ DİJİTAL YASA TEKLİFİ YASAMIZA AKTARACAĞIZ

Mahir Ünal, yaptığı açıklamada "Avrupa Birliği’nin, 23 Nisan 2022’de kabul ettiği Dijital Hizmet Yasası’nı olduğu gibi kendi hazırladığımız Dijital Yasa Teklifi yasamıza aktaracağız. Avrupa Dijital Hizmetler Yasası internette bir dönüm noktası. Bu yasanın içeriğine baktığımızda; gerçek hayatta yasa dışı olanın, internet ortamında da yasa dışı olması gerektiği ilkesi esas alınıyor.

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"DİJİTAL PLATFORMLARDA DEZENFORMASYON ÖNLENECEK"

Dijital platformlarda dezenformasyon önlenecek ve platformların algoritmalarının şeffaflığı artırılacak. Çünkü algoritmaların şeffaflık konusu özellikle dezenformasyonun denetiminde önemli bir nokta bizim için. Bunlarla ilgili alt düzenlemeler getirilecek." ifadelerini kullandı.

"Yasa çerçevesinde reşit olmayanlar internet ortamında daha iyi korunacak. Dijital platformlar, AB Komisyonu tarafından denetlenecek. Benzer bir denetlemeyi biz de düşünüyoruz." diyen Ünal, şunları kaydetti:

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ BU TASLAĞI SAYIN DEVLET BAHÇELİ’YE VERDİ"

"Dezenformasyonla ilgili düzenleme Külliye’den taslak halinde bize Meclis’e geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız bu taslağı Sayın Devlet Bahçeli’ye verdi. Salı günü MHP'li yöneticilerle bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda taslak üzerinde genel bir mutabakat sağlandı. Önümüzdeki günlerde bir toplantı daha gerçekleştireceğiz. Ondan sonra bizde hızla bu düzenlemeyi hızla TBMM’ye sunacağız."

(DHA)

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AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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