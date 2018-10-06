AK Parti ve MHP yerel seçimlere birlikte girecek mi? İşte ittifakın önündeki en büyük engel!

AK Parti ile MHP’nin yerel seçimlerde ittifak yapıp yapmayacakları, ittifak olacaksa, nasıl bir formülle seçime gidileceği konusunda her iki partinin kurmayları hassas bir çalışma yürütüyor. İki partinin iş birliği yapmasının önündeki en büyük engel ise yerel seçimlerde ittifaka ilişkin bir yasal düzenlemenin olmaması ve seçmenin ‘kendi partisinin adayından’ yana tavır koyma ihtimalinin yüksek olması olduğu belirtiliyor.

AK Parti ve MHP heyetleri önümüzdeki günlerde teknik detayları konuşmak için bir araya gelecek. Yerel seçimlerdeki ittifaka ilişkin görüşmeler belli bir noktaya geldikten sonra, yapılan hazırlıklar liderlere sunulacak.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti kurmayları, teknik olarak zor olan ittifakın çerçevesine ilişkin farklı formülleri masaya yatırıyor. Bu kapsamda, il ve ilçe bazlı analizler yapılıyor. AK Parti yönetimindeki ağırlıklı görüş, “sınırlı sayıda il veya ilçede iş birliği’ yapılması yönünde.

AK Parti’nin yaptığı çalışmada, ortak aday çıkarılmaması durumunda, başka bir partinin yerel seçimleri kazanma ihtimalinin olduğu il ve ilçeler belirleniyor. Bu seçim bölgelerinde MHP ile yapılacak iş birliğinde hangi parti güçlü ise belediye meclis üyeliklerinin o partinin listesinden aday gösterilmesi formülü tartışılıyor.