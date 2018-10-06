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AK Parti ve MHP yerel seçimlere birlikte girecek mi? İşte ittifakın önündeki en büyük engel!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2018 07:02 | Son Güncelleme

AK Parti ve MHP kurmayları yerel seçime ilişkin hassas bir çalışma yürütüyor. İki partinin iş birliği yapmasının önündeki en büyük engel ise yerel seçimlerde ittifaka ilişkin bir yasal düzenlemenin olmaması ve seçmenin ‘kendi partisinin adayından’ yana tavır koyma ihtimali.

AK Parti ve MHP yerel seçimlere birlikte girecek mi? İşte ittifakın önündeki en büyük engel!

AK Parti ile MHP’nin yerel seçimlerde ittifak yapıp yapmayacakları, ittifak olacaksa, nasıl bir formülle seçime gidileceği konusunda her iki partinin kurmayları hassas bir çalışma yürütüyor. İki partinin iş birliği yapmasının önündeki en büyük engel ise yerel seçimlerde ittifaka ilişkin bir yasal düzenlemenin olmaması ve seçmenin ‘kendi partisinin adayından’ yana tavır koyma ihtimalinin yüksek olması olduğu belirtiliyor.

AK Parti ve MHP heyetleri önümüzdeki günlerde teknik detayları konuşmak için bir araya gelecek. Yerel seçimlerdeki ittifaka ilişkin görüşmeler belli bir noktaya geldikten sonra, yapılan hazırlıklar liderlere sunulacak.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti kurmayları, teknik olarak zor olan ittifakın çerçevesine ilişkin farklı formülleri masaya yatırıyor. Bu kapsamda, il ve ilçe bazlı analizler yapılıyor. AK Parti yönetimindeki ağırlıklı görüş, “sınırlı sayıda il veya ilçede iş birliği’ yapılması yönünde.

AK Parti’nin yaptığı çalışmada, ortak aday çıkarılmaması durumunda, başka bir partinin yerel seçimleri kazanma ihtimalinin olduğu il ve ilçeler belirleniyor. Bu seçim bölgelerinde MHP ile yapılacak iş birliğinde hangi parti güçlü ise belediye meclis üyeliklerinin o partinin listesinden aday gösterilmesi formülü tartışılıyor.

DÜŞÜK PROFİLLİ ADAY RİSKLİ

AK Parti yöneticileri, düşük profilli aday gösterilmesi veya aday çıkarmama seçeneklerinin gündemlerinde olmadığını belirtirken, “Düşük profilli aday koyulsa bile seçmeni kendi partisinden vazgeçirmek zordur. Tam tersi bir sonuç bile çıkabilir. İki parti açısından olumsuz bir sonuç alınması ihtimali yüksek olur. O nedenle her ilin şartlarına göre ayrı çalışma yapılıyor” değerlendirmesini yaptı.

TEKNİK ZORLUKLAR VAR

AK Parti kaynakları, yerel seçimlerdeki ittifaka ilişkin yaşanan teknik zorluklar konusunda, “24 Haziran seçimlerinin yasal zemini hazırlandı ve buna göre yol alındı. Oy dağılımı da bu yasal altyapıya göre yapıldı. Ama yerel seçimlerle ilgili teknik açıdan çok zor olan bir durumla karşı karşıyayız. Yasal altyapı yok. Yerel seçimlerde ittifak için, bir seçim bölgesinde zayıf olan partinin aday çıkarmaması dışında bir seçenek de görünmüyor. MHP zaten İstanbul dışında her yerde aday çıkaracağını açıkladı. Türkiye’nin birinci partisi olarak, bazı yerlerde aday gösterilmemesi önerisini doğru bulmuyoruz. Bu nedenle her yerde adayımız olacak. Aksi hâlde seçmen kırılganlığına yol açarız. Ayrıca, bir seçim bölgesinde AK Parti’nin aday göstermemesi demek, aynı zamanda Türkiye genelindeki oy oranının da düşmesi anlamına gelir” görüşünü dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
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