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AK Parti'den YSK'ya itiraz: İstanbul'da 38 ilçede oyların tamamı sayılsın

SEÇİM HABERLERİ  | 07.04.2019 19:13 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul'daki 38 ilçede oyların yeniden sayılması talebine ilişkin dilekçesini, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gönderilmek üzere İl Seçim Kurulu'na verdi.

AK Parti'den YSK'ya itiraz: İstanbul'da 38 ilçede oyların tamamı sayılsın

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından alınan bilgiye göre, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin 38 ilçede oyların yeniden sayılması talebinde bulunuldu.

Bu konuda hazırlanan itiraz dilekçesini AK Parti İstanbul İl Başkanlığı yetkilileri, YSK'ye gönderilmek üzere İstanbul İl Seçim Kurulu'na sundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz sosyal medya hesabından "Büyükçekmece hariç, tüm oyların sayımına ilişkin talebimizi reddeden İl Seçim Kurulu kararlarına karşı bugün YSK'ya itiraz ettik. Büyükçekmece'de ise seçimin iptaliyle ilgili bir talebimiz var" açıklamasını yaptı.

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