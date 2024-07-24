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AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök: 'Şahsıma karşı itibar suikastidir'

24.07.2024 19:34
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AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, kendisi ve eşi hakkında yapılan haberlere yanıt verdi. Ök, "Bu haber ve söylemler tamamen şahsıma karşı itibar suikastidir" dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök: 'Şahsıma karşı itibar suikastidir'

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, söz konusu iddialara yanıt verdi. Ök, "Bir süredir tamamen taraflı ve iyi niyet taşımayan gerçek dışı paylaşımlarla şahsım, eşim ve doğal olarak ailem hedef alınarak yıpratma kampanyası sürdürülmektedir." dedi.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Ök'ün açıklamasından satır başları:

"Değerli Türk Milleti, Değerli Basın Mensupları;

Bir süredir tamamen taraflı ve iyi niyet taşımayan gerçek dışı paylaşımlarla şahsım, eşim ve doğal olarak ailem hedef alınarak yıpratma kampanyası sürdürülmektedir.

Bu haber ve söylemler tamamen şahsıma karşı itibar suikastidir.

Bu nedenle ortağı olduğum Doğa Plastik AŞ ve eşimin adına kayıtlı Gelişim Mühendislik Ltd. Şti. hakkında yapılan haberlerle ilgili olarak kamuoyunu doğru bilgilendirme gereği duydum.

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki ortağı olduğum Doğa Plastik AŞ’de yüzde %13 ortaklık payım bulunmaktadır.

Doğa Plastik AŞ tasfiye sürecinde bir şirkettir. Bugüne kadar vergisel yükümlülüklerini zamanında yerine getirmiştir.

Tasfiye kararı alındığından itibaren de kâr etmemekte ve doğal olarak ödenecek vergisi çıkmamaktadır.

Eşim adına kayıtlı Gelişim Mühendislik Ltd. Şti. ise yerel bazda klima satışı yapan bir işletme olup yıllardır düzenli olarak doğan vergi yükümlülüklerini yerine getirmiştir.

Biliyorsunuz şirketler elde ettikleri hasılatlarından; katlanmış oldukları maliyetleri, genel yönetim giderlerini, pazarlama giderlerini ve son zamanlarda önemli bir gider kalemi olarak karşımıza çıkan finansman giderlerini düşmektedir, bunun sonucunda bir kazanç kalması hâlinde bu kazanç üzerinden kurumlar vergisi ödemektedir.

Vergiler ciro üzerinden ödenmemektedir.

Giderleri yüksek olan şirketler, zarar edebilmekte ve bu durumda kurumlar vergisi doğmamaktadır. Ticari hayatta kâr elde etmek kadar zarar etmek de son derece doğaldır.

Gerek ortağı olduğum gerekse eşimin adına kayıtlı şirketlerin tüm hesap ve kayıtları şeffaf olup vergi idaresi tarafından her zaman incelenebilir. Üstelik vergi idaresine güvenmeyen ve iddiada bulunan her kim varsa gelip istediği bağımsız bir denetim firmasıyla da şirketleri inceleyebilir.

Benim ve ailemin kimseye hesap veremeyeceği bir durumu söz konusu değildir.

Kaldı ki şahsım Nilgün Ök olarak 18 yaşından beri devletine düzenli gelir vergisi ödeyen bir vergi mükellefiyim.

Bir şirket zarar etti vergi ödemedi diye eleştirmek, hatta vekillik görevim nedeniyle son derece emek vererek hazırladığımız kanun teklifi ile ilişkilendirmek tamamen kasıtlıdır, vicdansızlıktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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ak parti
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