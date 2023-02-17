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AK Parti "Derhal görevden el çektirdik" diyerek duyurdu! Depremden sonra hakkındaki iddialar gündem olan Avşaroğlu hakkında açıklama geldi

17.02.2023 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binlerce bina arasında AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu'nun inşa ettiği yapılar da olduğu belirlenmişti. Depremden sonra kaçtığı öne sürülen Avşaroğlu iddialara yanıt verirken AK Parti'den Avşaroğlu hakkında "Derhal görevden el çektirdik ve yerine de bir başka arkadaşımızı görevlendirdik. Bundan sonraki yasal süreci kendisi takip edecek" açıklaması geldi.

AK Parti "Derhal görevden el çektirdik" diyerek duyurdu! Depremden sonra hakkındaki iddialar gündem olan Avşaroğlu hakkında açıklama geldi

Kahramanmaraş'taki büyük yıkım sonrası kentte enkazlar kaldırma hasar-tespit çalışmaları devam ediyor. Bu sırada AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu'nun yaptırdığı binalarda da yıkımlar olduğu belirlendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Avşaroğlu'na "derhal görevden el çektirdiklerini" ifade ederken "Bundan sonraki yasal süreci kendisi takip edecek. Temel prensipler çerçevesinde gereken adımları atarız" dedi.

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Kandemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

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Depremin ilk anından itibaren bölgelerde faaliyetlerini sürdüklerini belirten Kandemir, "Bir yandan yoğun bir şekilde arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Hükümetimiz de aynı anda birçok şeyi yapma gayretinde. Bütün milletvekillerimiz, MYK, MKYK üyelerimiz ve teşkilatlarımız, ilk günden itibaren sürecin içinde ve çalışmalara destek olma gayreti içerisinde." ifadesini kullandı.

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"DERHAL GÖREVDEN EL ÇEKTİRDİK"

Depremin ardından bölgedeki AK Parti teşkilatlarından gelen bilgiler doğrultusunda çalışmalar yapıldığını aktaran Erkan Kandemir, şunları kaydetti:

"Tabii bu süreçte bize ulaşan bilgilerin tamamını da çok dikkatli bir şekilde değerlendirdik, değerlendiriyoruz. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçe Başkanlığımızı yapan Şahin Avşaroğlu'nun inşa ettiği yapılarda da yıkımlar olduğunu öğrenince AK Parti olarak derhal görevden el çektirdik ve yerine de bir başka arkadaşımızı görevlendirdik. Bundan sonraki yasal süreci kendisi takip edecek. Sonucunu bilemeyiz ama parti olarak bu konuda en ufak bir tavizimiz asla olmaz. Temel prensipler çerçevesinde gereken adımları atarız."

KAÇTIĞI İDDİALARINI YALANLADI

Öte yandan Depremin ardından kaçtığı yönündeki iddialara sosyal medya hesabından yanıt veren Avşaroğlu, iddiaları yalanlarken "Deprem sonrasında ilk andan itibaren hemşehrilerimin yanında, yapılan çalışmaların içerisindeyim. İlk günden bu yana ilimizin merkez ilçeleri; Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçeleri dışında herhangi bir yere gitmem söz konusu olmadı" demişti.

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