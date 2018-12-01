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AK Parti'de dikkat çeken istifa! Art arda görevi bıraktılar

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.12.2018 14:32 | Son Güncelleme

AK Parti’de belediye başkanlığı ve meclis üyesi aday adaylığı için istifalar sürüyor. Bir istifa haberi de İzmir'den geldi. AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Hakan Yıldız yerel seçimlerde adaylık için istifa etti

AK Parti'de dikkat çeken istifa! Art arda görevi bıraktılar

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül’ün listesinde yönetim kurulu üyesi seçilen ardından da Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Hakan Yıldız, meclis üyesi aday adayı olmak için görevinden istifa etti.
Yıldız’ın yanı sıra il yönetim kurulu üyesi Aydın Koç ve Fırat Eroğlu’nun da meclis üyesi aday adaylığı için görevlerinden ayrıldıkları bildirildi.

DAHA ÖNCE DE İSTİFALAR OLMUŞTU

Daha önce Emrun Sulayıcı meclis üyesi aday adaylığı, Sema Yeşilçimen ise belediye başkan aday adaylığı için istifalarını vermişti.

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ak parti AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Hakan Yıldız

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