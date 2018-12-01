AK Parti'de dikkat çeken istifa! Art arda görevi bıraktılar

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül’ün listesinde yönetim kurulu üyesi seçilen ardından da Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Hakan Yıldız, meclis üyesi aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

Yıldız’ın yanı sıra il yönetim kurulu üyesi Aydın Koç ve Fırat Eroğlu’nun da meclis üyesi aday adaylığı için görevlerinden ayrıldıkları bildirildi.

DAHA ÖNCE DE İSTİFALAR OLMUŞTU

Daha önce Emrun Sulayıcı meclis üyesi aday adaylığı, Sema Yeşilçimen ise belediye başkan aday adaylığı için istifalarını vermişti.

