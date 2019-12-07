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AK Parti Dış İlişkiler Başkanları İç Anadolu Bölge Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.12.2019 12:01 | Son Güncelleme

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz: - "2002 yılında 36 milyar dolarlık ihracatımız vardı, bugün 170 milyar doları aştık. Yıl sonu itibarıyla 180 milyar dolar civarında bir ihracatı görmüş olacağız. Turizmde, 12-13 milyon turistin olduğu bir Türkiye vardı, yıl sonu itibariyle 50 milyonu aşmış olacağız"

NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatın bugün 170 milyar doları aştığını belirterek, "Yıl sonu itibarıyla 180 milyar dolar civarında bir ihracatı görmüş olacağız. Turizmde, 12-13 milyon turistin olduğu bir Türkiye vardı, yıl sonu itibariyle 50 milyonu aşmış olacağız." dedi.

Yılmaz, AK Parti Dış İlişkiler Başkanları İç Anadolu Bölge Toplantısı'na katılmak üzere Nevşehir'e geldi.

Kentteki bir otelin konferans salonundaki programda konuşan Yılmaz, AK Parti iktidarından önce Türkiye'de sık sık hükümet değiştiğini ve milletin sürekli bedel ödediğini, 17 yıllık iktidarları döneminde başta ekonomi olmak üzere birçok alanda istikrarın sağlandığını belirtti.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bölgesel ve küresel düzeyde söz sahibi haline geldiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Son 17 yıldır istikrarlı bir yönetim var. Bunun da her alanda yansımalarını görüyoruz. Öncelikle ekonomide büyük bir dönüşüm yaşadık. Türkiye, ekonomisini üç kattan fazla büyütmüş oldu. Bugün ise çok farklı bir noktaya gelinmiş oldu. 2002 yılında 36 milyar dolarlık ihracatımız vardı, bugün 170 milyar doları aştık. Yıl sonu itibarıyla 180 milyar dolar civarında bir ihracatı görmüş olacağız. Turizmde 12-13 milyon turistin olduğu bir Türkiye vardı, bugün 50 milyonu aşmış olacağız. Milli gelirdeki rakamlara ve başka konulara baktığınızda Türkiye'nin gelmiş olduğu yeri görmek mümkün. Bütün bunları yaparken, dünyada küresel krize, bölgemizdeki birçok istikrarsızlıklara ve çatışmalara rağmen iç siyasetteki badireye karşılık gerçekleştirmiş olduk. Gezi hadisesinden çukur siyasetine ve 15 Temmuz darbe girişimine kadar birçok badireyi atlatarak bugünlere geldik."

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve çeşitli illerden gelen teşkilat yöneticilerinin katıldığı toplantı basına kapalı devam etti.

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AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Nevşehir

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