DİYARBAKIR (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin ve milletimizin ihtiyaçları, Diyarbakır halkının talepleri ve tercihleri doğrultusunda en isabetli adaylarla seçime girecek, Allah'ın izniyle neticeyi de alacağız." dedi. Erdoğan, Diyarbakır'da bir otelde düzenlenen AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı Teşkilat Yemeği'ne katılarak partililere hitap etti. Diyarbakır ziyaretinde dolu bir gün geçirdiklerini dile getiren Erdoğan, önce Gençlik Festivali'nin kapanış töreninde gençlerle hasret giderdiklerini, sonra da Diyarbakır Stadyumu'nun resmi açılışını yaptıklarını anımsattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriçi'nde restore edilen veya aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen eserleri yerinde görerek oradaki vatandaşlarla muhabbet etme imkanı bulduklarını dile getirdi. Diyarbakır'ı bu gelişinde daha canlı, kararlı ve umutlu gördüğünü belirtmek istediğini söyleyen Erdoğan, "Tepeden tırnağa değişen bir Diyarbakır var. Altyapısıyla, üstyapısıyla adeta aslına rücu eden bir Diyarbakır görüyorum ve bu Diyarbakır daha modern, çok daha farklı bir Diyarbakır." diye konuştu.

"Hizmet her şey değil. Hizmet gerekli ama aslolan gönülleri kazanmak, gönülleri her şeyden önce fethetmek." ifadesini kullanan Erdoğan, burada ana kademe, kadın kolları ve gençlik kollarına çok ciddi görev düştüğünü vurguladı. "Seçim zamanı gidelim o zaman bu işi hallederiz" demekle olmayacağını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: "Gece gündüz demeden bu süreci devam ettirmemiz lazım. Biliyorsunuz 24 Haziran seçimlerinde Diyarbakır'da arzu ettiğimiz neticeye ulaşamadık. Cumhurbaşkanlığında yüzde 27'ye tekabül eden 227 bini biraz geçen, milletvekilliğinde ise yüzde 22'ye tekabül eden 183 bine yakın oyu ancak alabildik. Halbuki bu şehre yaptığımız yatırımların, gösterdiğimiz muhabbetin, verdiğimiz emeğin karşılığı çok daha farklı olmalıydı. Buna rağmen biz eksiği Diyarbakırlı kardeşlerimizde değil kendimizde arıyoruz. Demek ki kendimizi Diyarbakır'a yeteri kadar iyi anlatamamışız. Buradaki insanlarımızın kalbini fethedecek adımları yeteri kadar atamamışız. İnşallah bundan sonra daha çok çalışacak, daha çok gayret edecek ve Diyarbakır'da, en az ülke genelindeki seviyede bir oy desteğine ulaşacağız. Bunun için il teşkilatımızın, milletvekillerimizin ve bölgenin evladı olan tüm kardeşlerimizin gayretine, çalışmasına, desteğine ihtiyacımız var. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları yoğun bir şekilde çalışmamız lazım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40 yıllık siyasi hayatında, çok çalışıldığında, zaman ve emek verildiğinde, gönlü kazanılamayacak ve oyu alınamayacak hiç kimsenin olmadığını gördüğünü belirtti. İlk adaylığının 1989'da İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde olduğunu hatırlatan Erdoğan, "İstanbul'un bu en zor semtinde öyle bir çalıştık, öyle bir gayret ortaya koyduk ki belki de o seçimi kazanamadık ama ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına giden yolu açtık. Diyarbakır'daki oy oranlarımız, sokakta gördüğüm halkımızın ilgisini asla ifade etmiyor. Sorun her ne ise bulacak ve inşallah bunu da çözeceğiz." diye konuştu. - "Samimi bir gönül seferberliği başlatıyoruz" Gençlik Festivali'nde Diyarbakırlılarla şehrin, bölgenin ve Türkiye'nin geçmişinden geleceğine samimi bir hasbihal gerçekleştirdiklerine işaret eden Erdoğan, şunları söyledi: "Sizlerin de takip ettiğine inandığım bu hasbihal çerçevesinde, samimi bir gönül seferberliği başlatıyoruz. Bugünkü adım, bu samimi seferberliğin inşallah ilk adımı olacaktır. Böylece 2019 Martında hedeflerimize ulaşacak, ortak geleceğimizde yeni bir sayfa açacağız. Bu konuda AK Parti teşkilatlarında görev yapan her bir kardeşime büyük bir sorumluluk düşüyor. Bizim hiçbir zaman kişilerle, şahıslarla, isimlerle işimiz olmadı. Biz hep inancımızın, davamızın, milletimizin yolunu takip ettik. Diyarbakır'da da bu yol bizi nereye çıkartırsa oraya gideceğiz. Ülkemizin ve milletimizin ihtiyaçları, Diyarbakır halkının talepleri ve tercihleri doğrultusunda en isabetli adaylarla seçime girecek, Allah'ın izniyle neticeyi de alacağız."

Diyarbakırlı sanatçı Celal Güzelses'in "Oy havar havar, zülüf gerdanı kovar, iki gönül bir olsa, bir aylık yolda ne var" şeklindeki dizelerini aktaran Erdoğan, "Bizim Diyarbakır'la gönüllerimiz bir olduğunda, seçime kadar olan 5 aylık zaman, başarımız için ziyadesiyle yeter." dedi. Ülkelerin ve milletlerin tarihinde önemli dönüm noktaları bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Bu dönemlerde verilen kararlar, sergilenen duruşlar, ortaya konan icraatlar toplumların geleceklerine yön verir. Türkiye bir süredir işte böyle bir dönemden geçiyor. Hamdolsun bugüne kadar verdiğimiz kararlar da sergilediğimiz duruşlar da hep hayırlı şekilde neticelendi. Böylece bir yandan kazanımlarımızı koruma diğer yandan da geleceğimiz için önümüzde yeni alanlar açma imkanı bulduk. Fakat biz bunu yeterli görmüyoruz. Bizim çok daha büyük başarılara ihtiyacımız var, gösterdiğimiz dirayet ve yaptığımız fedakarlıklarla bunu hak da ediyoruz." diye konuştu. Bu süreçte her seçimi bir imtihan olarak yaşadıklarına dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi: