HABER

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı Teşkilat Yemeği

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 19:22 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1) "Ülkemizin ve milletimizin ihtiyaçları, Diyarbakır halkının talepleri ve tercihleri doğrultusunda en isabetli adaylarla seçime girecek, Allah'ın izniyle neticeyi de alacağız" - "Bizim hiçbir zaman kişilerle, şahıslarla, isimlerle işimiz olmadı. Biz hep inancımızın, davamızın, milletimizin yolunu takip ettik. Diyarbakır'da da bu yol bizi nereye çıkartırsa oraya gideceğiz"

DİYARBAKIR (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin ve milletimizin ihtiyaçları, Diyarbakır halkının talepleri ve tercihleri doğrultusunda en isabetli adaylarla seçime girecek, Allah'ın izniyle neticeyi de alacağız." dedi.

Erdoğan, Diyarbakır'da bir otelde düzenlenen AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı Teşkilat Yemeği'ne katılarak partililere hitap etti.

Diyarbakır ziyaretinde dolu bir gün geçirdiklerini dile getiren Erdoğan, önce Gençlik Festivali'nin kapanış töreninde gençlerle hasret giderdiklerini, sonra da Diyarbakır Stadyumu'nun resmi açılışını yaptıklarını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriçi'nde restore edilen veya aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen eserleri yerinde görerek oradaki vatandaşlarla muhabbet etme imkanı bulduklarını dile getirdi.

Diyarbakır'ı bu gelişinde daha canlı, kararlı ve umutlu gördüğünü belirtmek istediğini söyleyen Erdoğan, "Tepeden tırnağa değişen bir Diyarbakır var. Altyapısıyla, üstyapısıyla adeta aslına rücu eden bir Diyarbakır görüyorum ve bu Diyarbakır daha modern, çok daha farklı bir Diyarbakır." diye konuştu.

"Hizmet her şey değil. Hizmet gerekli ama aslolan gönülleri kazanmak, gönülleri her şeyden önce fethetmek." ifadesini kullanan Erdoğan, burada ana kademe, kadın kolları ve gençlik kollarına çok ciddi görev düştüğünü vurguladı.

"Seçim zamanı gidelim o zaman bu işi hallederiz" demekle olmayacağını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gece gündüz demeden bu süreci devam ettirmemiz lazım. Biliyorsunuz 24 Haziran seçimlerinde Diyarbakır'da arzu ettiğimiz neticeye ulaşamadık. Cumhurbaşkanlığında yüzde 27'ye tekabül eden 227 bini biraz geçen, milletvekilliğinde ise yüzde 22'ye tekabül eden 183 bine yakın oyu ancak alabildik. Halbuki bu şehre yaptığımız yatırımların, gösterdiğimiz muhabbetin, verdiğimiz emeğin karşılığı çok daha farklı olmalıydı. Buna rağmen biz eksiği Diyarbakırlı kardeşlerimizde değil kendimizde arıyoruz. Demek ki kendimizi Diyarbakır'a yeteri kadar iyi anlatamamışız. Buradaki insanlarımızın kalbini fethedecek adımları yeteri kadar atamamışız. İnşallah bundan sonra daha çok çalışacak, daha çok gayret edecek ve Diyarbakır'da, en az ülke genelindeki seviyede bir oy desteğine ulaşacağız. Bunun için il teşkilatımızın, milletvekillerimizin ve bölgenin evladı olan tüm kardeşlerimizin gayretine, çalışmasına, desteğine ihtiyacımız var. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları yoğun bir şekilde çalışmamız lazım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40 yıllık siyasi hayatında, çok çalışıldığında, zaman ve emek verildiğinde, gönlü kazanılamayacak ve oyu alınamayacak hiç kimsenin olmadığını gördüğünü belirtti.

İlk adaylığının 1989'da İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde olduğunu hatırlatan Erdoğan, "İstanbul'un bu en zor semtinde öyle bir çalıştık, öyle bir gayret ortaya koyduk ki belki de o seçimi kazanamadık ama ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına giden yolu açtık. Diyarbakır'daki oy oranlarımız, sokakta gördüğüm halkımızın ilgisini asla ifade etmiyor. Sorun her ne ise bulacak ve inşallah bunu da çözeceğiz." diye konuştu.

- "Samimi bir gönül seferberliği başlatıyoruz"

Gençlik Festivali'nde Diyarbakırlılarla şehrin, bölgenin ve Türkiye'nin geçmişinden geleceğine samimi bir hasbihal gerçekleştirdiklerine işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Sizlerin de takip ettiğine inandığım bu hasbihal çerçevesinde, samimi bir gönül seferberliği başlatıyoruz. Bugünkü adım, bu samimi seferberliğin inşallah ilk adımı olacaktır. Böylece 2019 Martında hedeflerimize ulaşacak, ortak geleceğimizde yeni bir sayfa açacağız. Bu konuda AK Parti teşkilatlarında görev yapan her bir kardeşime büyük bir sorumluluk düşüyor. Bizim hiçbir zaman kişilerle, şahıslarla, isimlerle işimiz olmadı. Biz hep inancımızın, davamızın, milletimizin yolunu takip ettik. Diyarbakır'da da bu yol bizi nereye çıkartırsa oraya gideceğiz. Ülkemizin ve milletimizin ihtiyaçları, Diyarbakır halkının talepleri ve tercihleri doğrultusunda en isabetli adaylarla seçime girecek, Allah'ın izniyle neticeyi de alacağız."

Diyarbakırlı sanatçı Celal Güzelses'in "Oy havar havar, zülüf gerdanı kovar, iki gönül bir olsa, bir aylık yolda ne var" şeklindeki dizelerini aktaran Erdoğan, "Bizim Diyarbakır'la gönüllerimiz bir olduğunda, seçime kadar olan 5 aylık zaman, başarımız için ziyadesiyle yeter." dedi.

Ülkelerin ve milletlerin tarihinde önemli dönüm noktaları bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Bu dönemlerde verilen kararlar, sergilenen duruşlar, ortaya konan icraatlar toplumların geleceklerine yön verir. Türkiye bir süredir işte böyle bir dönemden geçiyor. Hamdolsun bugüne kadar verdiğimiz kararlar da sergilediğimiz duruşlar da hep hayırlı şekilde neticelendi. Böylece bir yandan kazanımlarımızı koruma diğer yandan da geleceğimiz için önümüzde yeni alanlar açma imkanı bulduk. Fakat biz bunu yeterli görmüyoruz. Bizim çok daha büyük başarılara ihtiyacımız var, gösterdiğimiz dirayet ve yaptığımız fedakarlıklarla bunu hak da ediyoruz." diye konuştu.

Bu süreçte her seçimi bir imtihan olarak yaşadıklarına dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"Kimi zaman iftiralarla, kimi kirli ittifaklarla, kimi zaman provokasyonlarla üzerimize geldiler ama vesayetin pençesinden kurtardığımız Türkiye'yi, darbecilerin insafına da bırakmadık. Siyasi hayatımız boyunca milletimizle hep hasbi ve perdesiz bir iletişim halinde olduğumuz için, hamdolsun bunların hepsini de boşa çıkardık. Hangi mücadeleye giriştiysek başarıyla neticelendirdik. Yeri geldi siyasi hayatımızı, yeri geldi canımızı ortaya koyduk ama yolumuzdan dönmedik."

(Sürecek)

PARTNERBu ünlülerin aşk yaşadığına inanamayacaksınızBu ünlülerin aşk yaşadığına inanamayacaksınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır halkı teröristleri hüsrana uğrattı (4)Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır halkı teröristleri hüsrana uğrattı (4)
İzmir'e indirilmeyen angusları taşıyan gemi, İskenderun'da (2)İzmir'e indirilmeyen angusları taşıyan gemi, İskenderun'da (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı Teşkilat Yemeği partililere hitap Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erd

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması!

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması!

Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede? Reuters duyurdu: Bulunmak üzere

Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede? Reuters duyurdu: Bulunmak üzere

Çift yönlü ayna bulunan erkekler tuvaletinde olay görüntü

Çift yönlü ayna bulunan erkekler tuvaletinde olay görüntü

İğrenç olay! Gece, akrabasının odasına girip...

İğrenç olay! Gece, akrabasının odasına girip...

İlginizi Çekebilir

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Sosyal medyada tanıştı dehşeti yaşadı: Kocasıyla birlikte...

Sosyal medyada tanıştı dehşeti yaşadı: Kocasıyla birlikte...

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden tutuklandı!

Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden tutuklandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yolcu otobüsünde dehşet!

Yolcu otobüsünde dehşet!

İstanbul'da "sağlığa zararlı" 15 bin oyuncak ele geçirildi

İstanbul'da "sağlığa zararlı" 15 bin oyuncak ele geçirildi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaşıkçı açıklaması: Açığa çıkması namus borcumuzdur!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaşıkçı açıklaması: Açığa çıkması namus borcumuzdur!

'Andımız' paylaşımı olay yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan çok sert yanıt

'Andımız' paylaşımı olay yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan çok sert yanıt

AK Parti'den çarpıcı 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Suudi yönetimi bu işten sıyrılamaz

AK Parti'den çarpıcı 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Suudi yönetimi bu işten sıyrılamaz

Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.