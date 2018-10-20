DİYARBAKIR (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün yaşanan sıkıntıların etkileri milletimize nispeten hafif yansıyorsa bunun gerisinde 17 yıldır ortaya koyduğumuz insan ve yatırım odaklı ekonomi politikalarının başarısı vardır." dedi. Erdoğan, Diyarbakır'da bir otelde düzenlenen AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı Teşkilat Yemeği'ne katılarak partililere hitap etti. Yeni yönetim sistemini milletin takdirine sunduklarında ülkeyi daha ileri götürme sözü verdiklerini hatırlatan Erdoğan, seçimlerin hemen ardından akılla, izanla, siyasetle bağdaştırılamayacak bir dizi gelişmeyle karşı karşıya kaldıklarını anlattı. Erdoğan, "Bu defa diğerlerinden farklı olarak doğrudan ülkemizin ekonomisine, can damarına saldırdılar. Ekonomimizin tüm dengelerinin yerinde olduğu, tüm göstergelerin olumlu seyrettiği bir dönemde bir anda üzerimize kur, faiz, enflasyon araçlarıyla yüklendiler. Böylesine büyük bir dalgayı karşılamak ve işleri yeniden yoluna koymak elbette kolay değildi. Türkiye'nin eski dönemlerinde böylesine bir durum gerçekten çok büyük bir felaketle sonuçlanırdı. Biz gereken tedbirleri aldık, mekanizmaları oluşturduk, irtibatları kurduk ve hamdolsun durumu kısa sürede kontrol altına aldık." diye konuştu.

Bu dönemde dış saldırılar kadar içerideki fırsatçıların da canlarını yaktığını ifade eden Erdoğan, "Eskiler 'Kurt kışı geçirirmiş ama yediği ayazı da unutmazmış' derler. Biz bu sıkıntıyı çözdük, çözeriz ama fırsatçılık yaparak ülkemizi adeta can evinden vuranları da unutmayız. Bu böyle biline. Şimdi önceliğimiz üretimi, ihracatı, istihdamı yeniden şaha kaldırmaktır." değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin ihracat rakamlarının çok iyi noktada olduğunu dile getiren Erdoğan, 2002'de göreve geldiklerinde 36 milyar dolar olan ihracatın şu anda 165 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Reel sektörü desteklemek için bir dizi önlem paketi hazırladıklarını ve peyderpey uygulamaya koyduklarını aktaran Erdoğan, özellikle finansman imkanlarını genişletecek ilave tedbirler üzerinde çalıştıklarını, istihdamı desteklemek için de gereken önlemleri aldıklarını kaydetti. Ülkeye daha çok yatırım çekmek için tüm imkanları harekete geçirdiklerini belirten Erdoğan, "Dünyanın parasal daralmaya gittiği bir dönemde elbette bunun kolay olmadığını biliyoruz. Bu konuda en büyük avantajımız Türkiye'nin emsalsiz konumu ve gelecek vadeden potansiyelidir. İnşallah yılbaşına kadar bu çalışmalardan ciddi neticeler elde etmeyi bekliyoruz." dedi.

AK Parti hükümetleri döneminde karşılaştıkları zorluklar ne olursa olsun şehirleri ve vatandaşları ihmal etmemeyi prensip edindiklerini vurgulayan Erdoğan, "Nitekim bugün yaşanan sıkıntıların etkileri milletimize nispeten hafif yansıyorsa bunun gerisinde 17 yıldır ortaya koyduğumuz insan ve yatırım odaklı ekonomi politikalarının başarısı vardır." ifadesini kullandı. Diyarbakır'a eski rakamla 36,5 katrilyon yatırım yaptıklarını bildiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Allah aşkına bizim iktidarımızdan önceki dönemi bir düşünelim. Diyarbakır neydi, bugünkü Diyarbakır ne? Nereden nereye geldi? Havalimanından tutun bütün caddelerine varıncaya kadar. İstanbul'da böyle 4 gidiş, 4 geliş yol yok. 3 gidiş, 3 geliş yollar neredeyse yok. Bütünüyle beraber şu yolların kenarlarındaki iskan konutlarıyla farklı bir Diyarbakır var. Şöyle bir 20-30 yıl öncesine gidiyorum Diyarbakır'ın, buraların hali neydi? Adeta buralar birer gecekondu şehri gibiydi. Tarihi bile burada görmek mümkün değildi. Hele hele terör örgütünün burayı yönettiği dönemde Diyarbakır ne durumdaydı? Biliyorsunuz, bütün camilerine varıncaya kadar, tarihi saat kulelerine varıncaya kadar bunları kalkıp da ateş yağmuruna tutan, buralarda çukurları açanlar, buradaki benim Diyarbakırlı kardeşimi düşünüyor diyebilir miyiz, Diyarbakırlı kardeşime hizmet ediyor diyebilir miyiz? Ama buna rağmen yine oy alıyor. Peki bu nasıl oluyor? Öyleyse marifet iltifata tabi değilmiş demek ki. Ama ben öyle öğrenmedim, ben marifetin iltifata tabi olduğunu biliyordum, öyle öğrendim. Öyleyse bir yerde bir eksik var. Bu eksiği hep beraber biz gidereceğiz."

Parti teşkilatından daha çok çalışmalarını isteyen Erdoğan, "Bütün bu yapılanları anlatacaksınız, 36,5 katrilyon buraya harcadık. Peki terör örgütünün arkasında olduğu yerel yönetim, devletin kendisine verdiği paraları nereye harcadı? Dağa, dağa, Kandil'e gönderdi. Ve Kandil'dekilerden beslenerek bu kadar oyu aldı. Tehdit mekanizmasıyla bu oyları aldılar. Ben diyorum ki siz tehditle değli gönülleri kazanarak bu oyları alın ve bunun çalışmasını yapın." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'a yapılan yatırımları anlatırken, şehre eğitimde 5 bin 365 adet yeni derslik kazandırdıklarını, yükseköğrenim öğrencileri için 5 bin 300 kişi kapasiteli yurt binaları inşa ettiklerini, bugün açılışı yapılan 33 bin seyirci kapasiteli Diyarbakır stadyumunu şehre kazandırdıklarını söyledi. Sağlıkta 17'si hastane toplam 44 tesis yapıldığını belirten Erdoğan, bu sağlık tesislerinin içinde 400 yataklı Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile 320 yataklı Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin de bulunduğunu bildirdi.

Kamu özel ortaklığıyla inşa edilen 450 yataklı Diyarbakır Kayapınar Hastanesi ve 150 yataklı Silvan Devlet Hastanesinin yapımının sürdüğünü aktaran Erdoğan, Kayapınar şehir hastanesinin de ihale aşamasında olduğunu duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üç yıl önce yaşanan olaylarda biliyorsunuz Suriçi büyük hasar gördü. İşte bugün orayı dolaştım, orayı gezdim, gördüm. Şimdi çok farklı bir Suriçi meydana geliyor. Kadir kıymetini bilirler veya bilmezler hiç önemli değil. Biz şunu biliyoruz, at denize, balık bilmezse halik bilir." dedi. Bu bölgedeki 3 bin 853 hak sahibiyle uzlaşma sağlayarak Sur'u yeniden ayağa kaldırdıklarını ifade eden Erdoğan, "Bununla beraber Dicle de ayağa kalkıyor. Şimdi orada ne yapıyoruz, şehir parkını inşallah, orada onlarla beraber ayrı bir güzelliği de oraya kazandırıyoruz. Artık pikniklerinizi orada yapar hale geldiniz, daha da güzel olacak." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleymaniye Camisi'nin çevresinde yaptıkları düzenlemelerle sahabe kabirleri ve ziyaretgahları ihya ettiklerini, Gazi ve Melik Ahmet caddeleri üzerinde 3 bin dükkanı yenilediklerini, Sur'un kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu altyapısını sıfırdan, yeniden yaptıklarını aktardı.

- "16 bin 847 konut projesini hayata geçirdik" Erdoğan, peyzaj ve çevre düzenlemeleriyle adeta yepyeni bir şehir inşa ettiklerini dile getirerek, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da ziyarette yanlarında olduğunu ve şehri ihya için çalıştığını söyledi. Diyarbakır'da kent kimliğinin önemli bir parçası olan bin 500 tarihi taş evi yeniden canlandırdıklarını da dile getiren Erdoğan, "Vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için Diyarbakır'da TOKİ vasıtasıyla toplam 16 bin 847 konut projesini hayata geçirdik. Üretimde verimliliğin artırılması, istihdama ve bölgesel gelişime katkı sağlamak için TOKİ kanalıyla yeni sanayi siteleri kuruyoruz." ifadelerini kullandı. Diyarbakır'a 2002'ye kadar yapılan 44 kilometre bölünmüş yolu 423 kilometreye çıkardıklarına da işaret eden Erdoğan, il sınırı içerisindeki demiryollarını yenilediklerini ve hızlı tren için çalışmalara başladıklarını anlattı. Diyarbakır havalimanını da yeniden ele alıp, 5 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası yaptıklarını aktaran Erdoğan, 260 bin dekar arazinin de sulamaya açıldığı bilgisini verdi.