HABER

AK Parti Diyarbakır’daki 3 ilçe için harekete geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 11:38 | Son Güncelleme

AK Parti Bağlar Belediye Başkan adayı Hüseyin Beyoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre HDP’den Bağlar Belediye Başkanı seçilen Zeyyat Ceylan’ın KHK ile ihraç edildiği gerekçesiyle mazbatasını alamayacağına ilişkin itirazda bulundu.

AK Parti Bağlar Belediye Başkan adayı Hüseyin Beyoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre HDP’den Bağlar Belediye Başkanı seçilen Zeyyat Ceylan’ın KHK ile ihraç edildiği gerekçesiyle mazbatasını alamayacağına ilişkin itirazda bulundu. AK Parti yönetimi Eğil ve Hazro için de harekete geçti.
AK Parti’den 31 Mart yerel seçimlerinde Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkan adayı olan Beyoğlu, Yüksek Seçim Kurulu’na sunulmak üzere İl Seçim Kurulu’na itiraz dilekçesinde bulundu. Beyoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre HDP’den Bağlar Belediye Başkanı seçilen Zeyyat Ceylan’ın KHK ile öğretmenlikten ihraç edildiğini ve bu nedenle kendisine mazbata verilmemesi gerektiğini savundu. Beyoğlu, Zeyyat Ceylan yerine seçimlerden ilçede en yüksek ikinci oy alan aday olarak mazbatanın kendisine verilmesini istedi. Beyoğlu, dilekçesinde Malatya’nın bir ilçe mahallesinde muhtar seçilen Hüseyin Arslan’ın KHK ile ihraç edildiği için kendisine mazbata verilmemesini örnek gösterdi.
AK Parti Diyarbakır yönetiminin Eğil ilçesi için de harekete geçtiği öğrenildi. Kesin olmayan sonuçlara göre HDP’den Eğil Belediye Başkan adayı seçilen Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mustafa Akkul’un dernek başkanlığından istifa etmediğini savunan yönetim, bu nedenle YSK’ya itirazda bulundu.

Hazro’da çalıntı oy iddiası
AK Parti yönetimi Hazro ilçesi için de çalışma başlattı. Hazro’da kesin olmayan sonuçlara göre HDP’nin adayı Ahmet Çevik Belediye Başkan adayı seçildi. AK Parti İlçe Başkanlığının itirazı sonucu yeniden yapılan oy sayımlarında fark 300’le kadar indi. İlçe yönetimi, çuvallardaki oy pusulalarının kayıp olduğunu öne sürerek YSK’ya itirazda bulundu.

PARTNERAslı Enver ile Murat Boz nişanlandı mı?Aslı Enver ile Murat Boz nişanlandı mı?
(Özel) 5 yıldır beslediği iguana en yakın arkadaşı oldu(Özel) 5 yıldır beslediği iguana en yakın arkadaşı oldu
(Özel Haber) Türkiye’nin beyaz cenneti Tuz Gölü’ne yoğun ilgi(Özel Haber) Türkiye’nin beyaz cenneti Tuz Gölü’ne yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri'nden AB'ye seçim yanıtı: Talihsiz bir gaf

Dışişleri'nden AB'ye seçim yanıtı: Talihsiz bir gaf

AK Parti'den Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

AK Parti'den Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Dilmen bombayı patlattı! 'TFF başkanlığına aday olabilir'

Dilmen bombayı patlattı! 'TFF başkanlığına aday olabilir'

G.Saray'dan derbi öncesi 'farklı' mesaj!

G.Saray'dan derbi öncesi 'farklı' mesaj!

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sınırda hareketlilik! YPG'li teröristlerin Suriye'deki konvoyu böyle görüntülendi

YPG'li teröristlerin Suriye'deki konvoyu böyle görüntülendi

İnşaat iskelesini çalmaya çalışırken yakalandılar

İnşaat iskelesini çalmaya çalışırken yakalandılar

Tunceli'de terör örgütüne ait silah deposu imha edildi

Tunceli'de terör örgütüne ait silah deposu imha edildi

Yayladağı'nda şehit olan askerin baba ocağında yas var

Yayladağı'nda şehit olan askerin baba ocağında yas var

Ankara Üniversitesi'ni sarsan tecavüz iddiası! O isim açığa alındı

Ankara Üniversitesi harekete geçti: Açığa alındı

Söylentiyi duyan Edirne'de sınıra koştu! Yüzlerce kişi yakalandı

Söylentiyi duyan Edirne'de sınıra koştu! Yüzlerce kişi yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.