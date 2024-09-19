AK Parti düğmeye basıyor: Erdoğan’a vekiller tarafından tek tek rapor sunulacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama dönemi öncesinde milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya gelecek ve saha raporları isteyecek.

Türkiye gazetesindeki habere göre, AK Parti Strateji Ekibi, parti genel merkezinde toplandı ve sahadan gelen verileri analiz etti. Erdoğan, ABD ziyaretinden döndükten sonra gruplar halinde vekillerle buluşarak, vatandaşların sorunlarını dinleyecek ve önerilere kulak verecek.

Ayrıca, milletvekilleriyle tecrübelerini paylaşarak devamsızlık konusunda uyarılarda bulunması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Erdoğan, devamsızlık yapan vekilleri uyararak “Hakkımı helal etmiyorum” demişti.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır