"AK Parti, dünya mazlumlarının partisidir"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "AK Parti sadece Türkiye'nin partisi değil dünya partisidir, dünya mazlumlarının partisidir. Dünyada zulme uğramış insanların, toplumların partisidir." dedi.

Kurtulmuş, 11 Nisan Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Şanlıurfa Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şanlıurfa'nın sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli kentlerinden biri olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, burada bulunmanın memnuniyetini yaşadığını ifade etti.

Kurtulmuş, yerel seçimlerden her zaman olduğu gibi zaferle ayrılacaklarına inandığına belirterek, şöyle devam etti:

"AK Parti'nin birinci özelliği yerli ve milli olması. Hiç kimseden emir ve talimat almaz. IMF'nin karşısında avuç açmaz. Dünyanın emperyalist güçlerine karşı diz çökmez. Dünyanın egemenlerinin oynadığı oyunu sizin sayenizde milletin sayesinde ters düz eder. 15 Temmuz gecesi olduğu gibi. Hiçbir gücün önünde eğilmeyiz. Bu dünyada Allah'tan başka hiçbir gücün önünde secdeye varmaz, rükuya gitmeyiz. İkinci özelliğimiz, biz reformcu bir siyasi hareketiz. Bu memlekette çok reformlar yapıldı. Ama geçtiğimiz 16 yılın en önemli reformlarından birisi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiştir. Çünkü Türkiye'deki her Cumhurbaşkanlığı seçimi ne yazık olaylı olmuştur. Türkiye'de bazı darbeler Cumhurbaşkanlığı seçimi bahane edilerek yapılmıştır. 2014'te millet içinden çıkan birisine Cumhurbaşkanlığı yolunu açtı ve Recep Tayyip Erdoğan'ı bu ülkenin ilk Cumhurbaşkanı olarak seçti. Sonra bir adım daha attık. 24 Haziran seçiminde de hem Cumhurbaşkanını hem hükümeti çıkarttık. Bu milletten Allah razı olsun."