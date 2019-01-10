"AK Parti dünyaya açılmaya devam edecek"

Yılmaz, AK Parti'nin son dönemlerde tüzüğünde yaptığı değişikliklerle kurumsal olarak dünyada daha fazla varlık göstermesi yönünde kararlar alındığını belirterek, "Son yaptığımız MKYK'de bu doğrultuda bazı adımlar atıldı. Dünyanın birçok yerinde inşallah önümüzdeki süreçlerde AK Parti'nin temsilciliklerini göreceğiz. KKTC'de ve Brüksel'de AK Parti temsilciliğimiz var." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti'nin Türkiye'de büyük başarılara imza attığını vurgulayan Yılmaz, "Bir taraftan da dünya markası AK Parti, dünyanın da gerçekten çok yakından takip ettiği bir parti AK Parti. Bir çok ülkeden çeşitli çevrelerin ilişki ve iletişim içine girmek istediği, dünya ölçeğinde de siyasetini yürüten bir parti." diye konuştu.

Almanya'da da temsilcilik açma yönünde karar aldıklarını ve atama yapıldığını aktaran Yılmaz ,"Dış İlişkiler Başkan Yardımcımız Meryem Göka, Almanya Berlin AK Parti Temsilcimiz olarak atandı resmi olarak. Yakın zamanda çalışmalarını başlatacak, Almanya bizim için çok önemli, orada milyonlarca insanımız var, ticari, siyasi ve turizm ilişkilerimiz var çok yönlü. AK Parti olarak orada temsilciliğimiz kanalıyla hem Almanya'daki gelişmeleri çok daha yakından takıp etme imkanına kavuşmuş olacağız hem de Türkiye-Almanya ilişkilerine ve siyasi diyaloğuna daha fazla katkıda bulunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, yurt dışı temsilcilikleri sayesinde Türkiye'ye ve AK Parti'ye yönelik yanlış algılarla ilgili daha etkili mücadele etme imkanı bulacaklarını vurgulayarak, "Birinci elden, en doğru kaynaktan muhataplarımızla fikirlerimizi, politikalarımızı ve görüşlerimizi paylaşma imkanı bulmuş olacağız." dedi.

AK Parti Berlin Temsilciliğine atanan Meryem Göka'nın, MKYK ve MYK'de oy birliğiyle belirlendiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla da görevi üstlendiğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu süreç devam edecek, AK Parti dünyaya açılmaya, değişik ülkelerle yeni kanallar oluşturmaya devam edecek. Bu çerçevede öncelikli gördüğümüz ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya gibi değişik ülkeler başta olmak üzere, farklı coğrafyalarda da inşallah önümüzdeki dönemlerde uygun isimler tespit edildikçe, şartlar oluştukça yeni atamalar göreceğiz inşallah."

