HABER

"AK Parti dünyaya açılmaya devam edecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.01.2019 13:47 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz: - "AK Parti dünyaya açılmaya, değişik ülkelerle yeni kanallar oluşturmaya devam edecek"

MUHAMMED ALİ TORUNTAY- AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "AK Parti dünyaya açılmaya, değişik ülkelerle yeni kanallar oluşturmaya devam edecek." dedi.

Yılmaz, Almanya'nın Berlin Şube Temsilciliğine yapılan atamaya ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti'nin Türkiye'de büyük başarılara imza attığını vurgulayan Yılmaz, "Bir taraftan da dünya markası AK Parti, dünyanın da gerçekten çok yakından takip ettiği bir parti AK Parti. Bir çok ülkeden çeşitli çevrelerin ilişki ve iletişim içine girmek istediği, dünya ölçeğinde de siyasetini yürüten bir parti." diye konuştu.

Yılmaz, AK Parti'nin son dönemlerde tüzüğünde yaptığı değişikliklerle kurumsal olarak dünyada daha fazla varlık göstermesi yönünde kararlar alındığını belirterek, "Son yaptığımız MKYK'de bu doğrultuda bazı adımlar atıldı. Dünyanın birçok yerinde inşallah önümüzdeki süreçlerde AK Parti'nin temsilciliklerini göreceğiz. KKTC'de ve Brüksel'de AK Parti temsilciliğimiz var." dedi.

Almanya'da da temsilcilik açma yönünde karar aldıklarını ve atama yapıldığını aktaran Yılmaz ,"Dış İlişkiler Başkan Yardımcımız Meryem Göka, Almanya Berlin AK Parti Temsilcimiz olarak atandı resmi olarak. Yakın zamanda çalışmalarını başlatacak, Almanya bizim için çok önemli, orada milyonlarca insanımız var, ticari, siyasi ve turizm ilişkilerimiz var çok yönlü. AK Parti olarak orada temsilciliğimiz kanalıyla hem Almanya'daki gelişmeleri çok daha yakından takıp etme imkanına kavuşmuş olacağız hem de Türkiye-Almanya ilişkilerine ve siyasi diyaloğuna daha fazla katkıda bulunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, yurt dışı temsilcilikleri sayesinde Türkiye'ye ve AK Parti'ye yönelik yanlış algılarla ilgili daha etkili mücadele etme imkanı bulacaklarını vurgulayarak, "Birinci elden, en doğru kaynaktan muhataplarımızla fikirlerimizi, politikalarımızı ve görüşlerimizi paylaşma imkanı bulmuş olacağız." dedi.

AK Parti Berlin Temsilciliğine atanan Meryem Göka'nın, MKYK ve MYK'de oy birliğiyle belirlendiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla da görevi üstlendiğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu süreç devam edecek, AK Parti dünyaya açılmaya, değişik ülkelerle yeni kanallar oluşturmaya devam edecek. Bu çerçevede öncelikli gördüğümüz ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya gibi değişik ülkeler başta olmak üzere, farklı coğrafyalarda da inşallah önümüzdeki dönemlerde uygun isimler tespit edildikçe, şartlar oluştukça yeni atamalar göreceğiz inşallah."

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı dondurulduErdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet

En Çok Okunan Haberler

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

'Fuat Avni'den pes dedirten savunma! 'Eşime hediye aldım ve...'

'Fuat Avni'den pes dedirten savunma! 'Eşime hediye aldım ve...'

'Onun kadar popom yok'

'Onun kadar popom yok'

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

'Emir eri' savunması istifa getirdi

'Emir eri' savunması istifa getirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı: Teklif var ısrar yok

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Erdoğan 'önemli bir başarıya imza attık' dedi ve açıkladı!

Erdoğan 'önemli bir başarıya imza attık' dedi ve açıkladı!

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

HDP 6 il ve 35 ilçede belediye başkan adaylarını açıkladı

HDP adaylarını açıkladı! Listede tanıdık isimler var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.