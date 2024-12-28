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  4. AK Parti Düzce 8. Olağan Kongresi düzenlendi! Hasan Şengüloğlu yeniden başkan seçildi

AK Parti Düzce 8. Olağan Kongresi düzenlendi! Hasan Şengüloğlu yeniden başkan seçildi

28.12.2024 17:11
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AK Parti Düzce 8. Olağan Kongresi Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapıldı. Kongrede mevcut başkan Hasan Şengüloğlu yeniden İl Başkanı seçildi. Şengüloğlu, "Bizim lügatımızda 'yeter' yok. Her zaman arkasındayız ve her zaman yanlarında durmaya devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Düzce 8. Olağan Kongresi düzenlendi! Hasan Şengüloğlu yeniden başkan seçildi

AK Parti Düzce İl Başkanlığı'nın 8. Olağan Kongresi Bahçeşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongreye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, partililer ve vatandaşlar katıldı. Yoğun katılımın olduğu kongreye aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telekonferans sistemi üzerinden bağlanıp partililere seslendi.

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Kongrede açıklamalarda bulunan AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, “Ne mutlu ki bu salonda bulunan veya bulunmayan herkes Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunda onunla beraber yol almayı bize nasip etti. Bizim lügatımızda 'yeter' yok. Her zaman arkasındayız ve her zaman yanlarında durmaya devam edeceğiz” dedi.

ERDOĞAN KONGREYE BAĞLANDI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa kongresinden Düzce'deki kongreyi canlı izlerken, Düzce'ye de video konferans sistemi ile bağlanarak Düzcelilere seslendi.

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ŞENGÜLOĞLU YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Kongrede mevcut Başkan Hasan Şengüloğlu yeniden başkan seçildi. AK Parti Düzce İl Başkanlığı'nın yeni yönetim kurulunda; Alaattin Baş, Ali Süler, Asu Beşer Karpuz, Aydın Ak, Aydın Çetinkaya, Ayşe Çakır Yazgel, Bayram Aycil, Bayram Kaptan, Beyza Güneş, Dergah Akça, Derya Kuru, Ekrem Yazar, Erdem Yamaç, Ersoy Mutlu, Fatma Ayten Büyükaydın, Hasan Arslan, Hüseyin Durna, İlyas Şallı, Kamil Arslan, Kazım Baş, Kutlu Gökesağoğlu, Muhammet Efe, Mustafa Bilgin, Muzaffer Demirel, Nurullah Veli, Osman Yavuz, Ramazan Bağtaş, Rümeysa Nur Kuşçuoğlu, Serkan Sönmezoğlu, Servet Güler, Sinan Aydın, Sulan Davutbaş, Şamil Abrekoğlu, Tamer Erdinç, Turhan Çobanoğlu, Ümit Yıldırım, Yakup Uysal, Yaser Kadir İnan ve Yunus Emre Gülay yer aldı.Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Düzce ak parti
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