HABER

AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 18:24 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta : - "17 yılda girdiğimiz tüm seçimlerden yüzümüzün akıyla çıktık. Bu seçimler de hiç öyle kolay kazanılacak zaferler değildi elbette ki. Ama her defasında, her seçimde milletimiz yanımızdaydı. Milletimiz sayesinde büyük bir başarı elde ettik, milletimiz sayesinde bu günlere geldik"

AK Parti'nin Düzce ile ilçelerdeki belediye başkan adaylarını tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, 18 Temmuz Spor Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, AK Parti davasının önemli ve değerli bir dava olduğunu ifade etti.

AK Parti davasının, halka hizmet edenlerin davası olduğunu aktaran Usta, şöyle konuştu:

"Bu dava samimi ve beklentisiz, gece-gündüz koşan, inanmış insanların davasıdır. Bu dava, vatana, millete, halkına hizmet etmek için çabalayan insanların davası. Şer odaklarının, çıkar odaklarının hesaplarının, terör örgütlerinin peşinde, yanında olmayan, düzgün-temiz insanların davası. Bu dava, dünyanın neresinde bir mazlum varsa onun göz yaşlarını silme derdinde olan insanların davasıdır."

81 milyon insanı kucaklayan bir anlayışla bu davanın hizmetlerini anlatmaya devam edeceklerini kaydeden Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"17 yılda milletimizle beraber diriliş ve yükseliş destanını yazdık. 17 yılda girdiğimiz tüm seçimlerden yüzümüzün akıyla çıktık. Bu seçimler de hiç öyle kolay kazanılacak zaferler değildi elbette ki. Ama her defasında, her seçimde milletimiz yanımızdaydı. Milletimiz sayesinde büyük bir başarı elde ettik, milletimiz sayesinde bugünlere geldik. Durum böyle olunca çok da düşmanımız oldu, istemeyen, durdurmaya çalışanlar oldu. Çok hummalı çabalar sarf ettik, Genel Başkanımız, milletin adamı, bu milletin Reis-i Cumhur'u Recep Tayyip Erdoğan'ı, onun kutlu davasını engellemeye çalıştılar. Bununla da yetinmeyip Türkiye'nin partisini, yüzde 50'den fazla milletin desteğini alan AK Parti'yi kapatmak için teşebbüs ettiler. Ama millet bunlara her defasında gereken dersi verdi." değerlendirmelerinde bulundu.

Usta, Düzce'nin, yaşanan coşku ve heyecanı yine kendisine yakışır bir oy oranıyla 31 Mart akşamı devam ettireceğine inandığını söyledi.

Düzce için ne yapılması gerekiyorsa yapacaklarını belirten Usta, 31 Mart seçimlerinde destek istedi.

Konuşmaların ardından Usta, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını açıkladığı, Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü ile birlikte ilçe ve belde belediye başkan adaylarını tanıttı.

Buna göre, Akçakoca'da Cüneyt Yemenici, Cumayeri'nde Recep Tuna, Çilimli'de Muhsin Yavuz, Gölyaka'da Yakup Demircan, Gümüşova'da Ahmet Azap, Kaynaşlı'da Erol Bayraktar, Yığılca'da Muzaffer Yiğit, Beyköy'de Osman Kılıç, Boğaziçi'nde İbrahim Ercan başkan adayı gösterildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ile Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü ve diğer ilçe ve belde belediye başkan adayları hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
Hakkari'deki kayak merkezinde tatil yoğunluğuHakkari'deki kayak merkezinde tatil yoğunluğu
Kemalpaşa'da 'güvercin güzellik yarışması'Kemalpaşa'da 'güvercin güzellik yarışması'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce seçim2019

En Çok Okunan Haberler

G.Saray istedi, rekor bedelle Premier Lig'e gitti

G.Saray istedi, rekor bedelle Premier Lig'e gitti

Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Çıplak fotoğrafların ardından flaş paylaşım

Çıplak fotoğrafların ardından flaş paylaşım

İstanbul'un göbeğinde parkta tecavüz dehşeti!

İstanbul'un göbeğinde parkta tecavüz dehşeti!

Gündemi sarsacak iddia: Fetullah Gülen falakaya yatırdı!

Gündemi sarsacak iddia: Fetullah Gülen falakaya yatırdı!

Müjdat Gezen: Ben kimlerin kaçacağını biliyorum

Müjdat Gezen: Ben kimlerin kaçacağını biliyorum

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fethiye açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

İstanbul Ataşehir'de silahlı çatışma! Yaralılar var

İstanbul'da silahlı çatışma! Yaralılar var

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş hakkında soruşturma başlatıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Milli boksör Batuhan Kurt kazada yaşamını yitirdi

Milli boksörün feci ölümü!

Hrant Dink mezarı başında anıldı

Hrant Dink mezarı başında anıldı

Göksun'da tilki dondu

Göksun'da tilki dondu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.