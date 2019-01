AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı

AK Parti'nin Düzce ile ilçelerdeki belediye başkan adaylarını tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, 18 Temmuz Spor Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, AK Parti davasının önemli ve değerli bir dava olduğunu ifade etti.

AK Parti davasının, halka hizmet edenlerin davası olduğunu aktaran Usta, şöyle konuştu:

"Bu dava samimi ve beklentisiz, gece-gündüz koşan, inanmış insanların davasıdır. Bu dava, vatana, millete, halkına hizmet etmek için çabalayan insanların davası. Şer odaklarının, çıkar odaklarının hesaplarının, terör örgütlerinin peşinde, yanında olmayan, düzgün-temiz insanların davası. Bu dava, dünyanın neresinde bir mazlum varsa onun göz yaşlarını silme derdinde olan insanların davasıdır."

81 milyon insanı kucaklayan bir anlayışla bu davanın hizmetlerini anlatmaya devam edeceklerini kaydeden Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"17 yılda milletimizle beraber diriliş ve yükseliş destanını yazdık. 17 yılda girdiğimiz tüm seçimlerden yüzümüzün akıyla çıktık. Bu seçimler de hiç öyle kolay kazanılacak zaferler değildi elbette ki. Ama her defasında, her seçimde milletimiz yanımızdaydı. Milletimiz sayesinde büyük bir başarı elde ettik, milletimiz sayesinde bugünlere geldik. Durum böyle olunca çok da düşmanımız oldu, istemeyen, durdurmaya çalışanlar oldu. Çok hummalı çabalar sarf ettik, Genel Başkanımız, milletin adamı, bu milletin Reis-i Cumhur'u Recep Tayyip Erdoğan'ı, onun kutlu davasını engellemeye çalıştılar. Bununla da yetinmeyip Türkiye'nin partisini, yüzde 50'den fazla milletin desteğini alan AK Parti'yi kapatmak için teşebbüs ettiler. Ama millet bunlara her defasında gereken dersi verdi." değerlendirmelerinde bulundu.