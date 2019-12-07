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AK Parti Edirne Milletvekili Aksal'ın tercihi "Batırılan uçak" oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.12.2019 17:39 | Son Güncelleme

AK Parti Edirne Milletvekili Aksal'ın tercihi "Batırılan uçak" oldu

AK Parti Edirne Milletvekili Aksal'ın tercihi "Batırılan uçak" oldu

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Aksal, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 4 fotoğraf için tercihte bulundu.

Aksal, "haber" kategorisinde Cihan Demirci'nin "Batırılan uçak" fotoğrafını seçti.

"Yaşam" kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" ve Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da kandil akşamı" fotoğrafına, "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın tarafından çekilen "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafa oy veren Aksal, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu söyledi.

Yılın fotoğraf oylamasına katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Aksal, "Desteğimizi bölgemizde batırılan uçak fotoğrafına verdik. Anadolu Ajansı tarafından çekilen bu fotoğraf bizim için ayrı bir önem taşıyor. Dalış turizmi ve turizm açısından Saros Körfezi önemli bir yer. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) desteğiyle batırılan uçak bölgemize katkı sunacaktır." diye konuştu.

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