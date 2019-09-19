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AK Parti Edirne Milletvekili ve MKYK Üyesi Aksal:

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.09.2019 15:45 | Son Güncelleme

AK Parti Edirne Milletvekili ve MKYK Üyesi Fatma Aksal, “Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı sadece bir demir yolu projesi değil.

AK Parti Edirne Milletvekili ve MKYK Üyesi Aksal:

AK Parti Edirne Milletvekili ve MKYK Üyesi Fatma Aksal, “Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı sadece bir demir yolu projesi değil. Kıtaları, kültürleri, medeniyetleri kavuşturan büyük bir proje” dedi.
AK Parti Edirne Milletvekili ve MKYK Üyesi Fatma Aksal, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı Projesi’nin hızla devam ettiğini belirterek, Çerkezköy-Kapıkule Kesimi inşasına 25 Eylül’deki temel atma töreniyle başlanacağını bildirdi. Aksal, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı Projesi’nin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Avrupa Birliği-Türkiye Mali İşbirliği çerçevesinde IPA II Döneminde gerçekleştireceği en büyük altyapı projesi olduğuna dikkati çekerek, projeye tahsis edilen IPA fonunun Türkiye’ye IPA II Döneminde tahsis edilen toplam fonun yaklaşık yüzde 8’ini, ulaştırma sektörüne tahsis edilen fonun ise yaklaşık yüzde 74’ünü oluşturduğunu söyledi.
Türkiye’nin AB’ye bağlanmasını sembolize eden Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı Projesi’nin, Türkiye ve AB için stratejik öneme sahip olduğuna vurgu yapan Aksal, yapımı hızla devam eden demir yolunun AB-Türkiye-Asya demir yolu bağlantısını sağlaması bakımından da ayrıca önemli olduğunun altını çizdi. Aksal, “Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı sadece bir demir yolu projesi değil. Kıtaları, kültürleri, medeniyetleri kavuşturan büyük bir proje. Demir yolunun ülkemizin, bölgenin ekonomisine katkı sağlamasının yanı sıra insanımızın gelişmesine de katkı sağlayacağına inanıyorum. Böylesine büyük ve önemli bir projeyi hayata geçirmenin AK Parti’ye nasip olmasının haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.
Ulaştırma alanındaki yatırımların Türkiye ekonomisine de büyük katkıları olduğuna vurgu yapan Aksal, ekonomi geliştikçe daha kaliteli eser ve hizmetlerin de vatandaşlarla buluşturulduğunu kaydetti.
Projenin Ispartakule, Ispartakule-Çerkezköy ve Çerkezköy-Kapıkule olmak üzere 3 kısımdan oluştuğunu, projenin 155 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin inşasının Avrupa Birliği ve ülkemizin ortak finansmanı ile gerçekleştirileceğini kaydeden Aksal, toplam 275 milyon Avro AB fonu kullanılacağını ve 76 kilometrelik diğer kısımlarının da eş zamanlı olarak TCDD Genel Müdürlüğü tarafından milli bütçe imkanları ile inşa edileceğini anlattı. İnşa edilecek demir yolu hattının aynı zamanda yolcu ve yük taşıma amaçlı bir hızlı tren hattı olacağına işaret eden Aksal, Çerkezköy-Kapıkule kesimi inşasının temel atma töreninin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Avrupa Birliğinin Hareketlilik ve Ulaştırmadan Sorumlu Komiseri VioletaBulc’un katılımlarıyla 25 Eylül 2019 tarihinde saat 11.45’te Tarihi Karaağaç Tren İstasyonunda gerçekleştirileceği bilgisini paylaştı.

AK Parti Edirne Milletvekili ve MKYK Üyesi Aksal:

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