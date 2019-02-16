AK Parti Edirne Mitingi

EDİRNE (AA) - TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop "Edirne'yi inşallah AK Parti Belediyeciliği ve hizmet siyasetiyle inşallah tanıştıracağız." dedi.

Şentop, partisinin Selimiye Meydanında düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, belediyeciliğin gönül ve hizmet işi olduğunu belirtti.

AK Parti'nin çıkışının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya lideri olmasında ve tüm ülkede tanınmasında belediyeciliğin büyük önemi olduğunu vurgulayan Şentop, "Belediyecilik AK Parti'nin işidir. Hizmet siyaseti, gönül belediyeciliği diyoruz. Belediyecilik gönül işi. Edirne'yi inşallah AK Parti Belediyeciliği ve hizmet siyasetiyle inşallah tanıştıracağız." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da gece gündüz demeden Türkiye'nin daha refah içinde yaşaması ve daha yüksek gelirli ülkeler arasına ulaşabilmesi için el birliğiyle çalıştıklarını belirti.

Dünyada marka tasarım üreten ülkeler ve bir de bunları tüketen ülkeler olduğunu ifade eden Pekcan, "Allah'ın izniyle biz teknoloji, marka ve tasarım üreten ülkeler ligine yükseleceğiz, sizlerin de desteğiyle 31 Mart'ta hep beraber daha refah günlere ulaşacağız. İnşallah." dedi.