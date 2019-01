AK Parti Elazığ Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti hükümetlerinin bugünlere gelirken zorlu badireler atlattığına değinen Karacan, şunları söyledi:

"AK Parti bir taraftan millet için hizmet üretmeye başlarken diğer taraftan millet iradesine karşı her fırsatta harekete geçen türlü vesayet odaklarıyla uğraştı. Bu vesayet odaklarının parti kapatmadan darbe girişimlerine kadar çıkarmış olduğu her türlü engelle mücadele etmek zorunda kaldı. Neticede her şey milletimizin gözleri önünde oldu. Millet bu mührü her seferinde AK Parti'ye vererek her fırsatta bu oyunları bozmayı başarmıştır."

Karacan, Cumhur İttifakı'nın da önemine işaret ederek, "15 Temmuz hain darbe kalkışması sonrasında ortaya çıkan, Yenikapı bilinciyle şekillenen doğal bir ittifak olan Cumhur İttifakı'nın ise ayrı bir önem ayrı bir hassasiyet taşıdığını da belirtiyorum. Bu bizzat milletimizin kendi bekası ve milli birlik ve beraberliğe sahip çıkmak için ortaya koyduğu yüksek duyarlılığın bir sonucu, bir yansıması olmuştur." değerlendirmesini yaptı.

Programda AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze, mevcut Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları da selamlama konuşması yaptı.