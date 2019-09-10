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AK Parti Elazığ Milletvekili Demirbağ’dan HDP önündeki ailelere destek ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 18:09 | Son Güncelleme

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Diyarbakır’da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu.Çocukları için oturma eylemi yapan ailelerin eylemi 8.

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Diyarbakır’da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu.
Çocukları için oturma eylemi yapan ailelerin eylemi 8. gününde devam ederken, ailelere bir destek de AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ’dan geldi. Aileleri ziyaret eden Demirbağ, 10 yaşındaki çocuğun kaçırılmasını anlayamadığını belirterek, "Bunların yöneticileri, baronları nasıl karşılar bunu. Dünya uyuşturucu trafiğini idare eden bu zevat nasıl karşılar bunu acaba? Bu 10 yaşındaki çocuk kaçırılır mı? Gidin ben Ankara’da milletvekiliyim isim önemli değil ama HDP milletvekillerinin kreşe kendi çocuğuyla beraber gideni biliyorum. Bir saat geciktiği zaman sizler de bunu yaşıyorsunuz. Burada servisler, giden gelen evlatlarınız, yakınlarınız vardır. Bir saat geciktiği zaman telefona sarılıyoruz ne oldu, nerede kaldı diyoruz. Bunlar insan değil mi, bunlar aile değil mi, bunlar ana evladı değil mi, bunlar ana çocuğu değil mi? Böyle bir hainlik olabilir mi? Her konuda biz aynı duyarlılığı göstereceğiz. Görüşü ne olursa olsun, ırkı ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun bütünlüğümüzü bozan insanlara karşı dik durmak lazım” dedi.
Demirbağ, ailelerle bir süre görüştükten sonra bölgeden ayrıldı.

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