AK Parti Elazığ’da başkan adaylarını tanıttı

"Bu millet oyunları bozmayı başarmıştır"

Vesayetler ve darbeler ile mücadele ederken 15 Temmuz hain darbe kalkışması sonrasında ortaya çıkan, Yenikapı bilinciyle şekillenen Cumhur İttifakı’nın bir millet mutabakatının doğal bir sonucu olduğuna da değinen Karacan, “Cumhur İttifakı’nın ayrı bir önem ve ayrı bir hassasiyet taşıdığını belirtmek istiyorum. AK Parti, genel seçimlerde yakalanan başarıyı 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde sırasıyla, ’Yerel Kalkınma Başlıyor’, ’İşimiz Hizmet Gücümüz Millet’ ve ’Daima Millet Daima Hizmet’ diyerek taşımak nasip oldu. Ancak bu seçimler aslında bir yerel seçim olmaktan ziyade bir genel seçim havasında geçti. Bu durum kullandığımız sloganları doğurdu. Zira AK Parti bir taraftan millet için hizmet üretmeye başlarken diğer taraftan millet iradesine karşı her fırsatta harekete geçen türlü vesayet odaklarıyla ve bu vesayet odaklarının parti kapamadan darbe girişimlerine dahil çıkarmış olduğu her türlü engelle mücadele etmek zorunda kaldı. Neticede her şey milletimizin gözleri önünde oldu. Ancak bu millet bu mührü her zaman olduğu gibi AK Parti’den yana kullanarak tüm oyunları da bozmayı başarmıştır. Amacımız, 2023, hatta 2053 ve 2071 yıllarının temelini atmaktır. Çünkü bu önemde hassasiyet bizzat milletimizin kendi bekası ve milli birlik ve beraberliğe sahip çıkmak için ortaya koyduğu yüksek duyarlılığın bir sonucu ve yansıması olmuş. Tevazu, samimiyet ve gayret ile çalışarak Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğinin gerekliliklerini yerine getirecek, çevreyi koruyan değer, kültür ve sanat üreten, dünya şehirleriyle yarışan, tarihimizle yaşatan şehirler için var gücümüz ile çalışacağız” diyerek sözlerini tamamladı.