AK Parti en yüksek oyu Bayındır'da, CHP ise Narlıdere'de aldı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Cumhur İttifakı'nın en yüksek oy aldığı ilçe Bayındır, en düşük ilçe ise Narlıdere oldu. Millet İttifakı ise Narlıdere'de yüzde 79 oranında oy alırken en düşük oy aldığı ilçe ise Kiraz oldu. İYİ Parti'li Mehmet Emin Avşar ise yüzde 8.97'de kaldı.

İzmir'de Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın henüz resmi olmayan oy dağılımlarında ilginç sonuçlar ortaya çıktı. İttifaklara rağmen kimi ilçelerde, oyların ittifak partilerine gitmediği görüldü. Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın en yüksek oy aldığı ilçe Bayındır, en düşük ilçe ise Narlıdere oldu. Millet İttifakı da Narlıdere'de yüzde 79 oranında oy aldı. Millet İttifakı'nın en düşük oy aldığı ilçe ise Kiraz oldu. İYİ Partili Mehmet Emin Avşar Kiraz İlçesi'nde yüzde 8.97'de kaldı.

MHP OYLARI EŞİT ŞEKİLDE DAĞILDI

Bayındır'da 2014 yerel seçimlerinde yüzde 35,7 oranında oy alan CHP'li Ufuk Sesli, 2019 seçimlerinde oyunu 4 puan arttırmasına rağmen, kazanamadı. İlçede, AK Partili Uğur Demirezen yüzde 57.01 oranında oy aldı. CHP'nin kaybettiği bir diğer ilçe de Bergama. CHP'li İdris Yavuzyılmaz'a sandıktan yüzde 47.96 oranında oy çıkarken, AK Parti'nin adayı Hakan Koştu ise yüzde 48.65 oranında oy aldı. 2014 yerel seçimlerinde AK Parti, aynı ilçede yüzde 31.3, CHP ise yüzde 34.5 oranında oy aldı. 2014 seçimlerinde yüzde 30.9 oranında oy alan MHP'nin, bu seçimlerde oylarının neredeyse eşit şekilde dağıldığı dikkat çekiyor. MHP'li Serkan Acar, 2014 yerel seçimlerinde aldığı yüzde 32.2 oranında oyu, yüzde 51.26 oranına çıkardı.

AK PARTİ BORNOVA'DA OYUNU 4 PUAN ATTIRDI

Bornova'da 2014 yerel seçimlerinde yüzde 49.6 oranında oy alan CHP, Mustafa İduğ ile katıldığı yarışta bu kez yüzde 57.46'lık oranla, AK Partili Reşat Gençtürk'e karşı zafer kazandı. Gençtürk, yüzde 38.18 oranında oy aldı. AK Parti 2014 seçimlerinde ise yüzde 34.1 oranında oy almıştı. Buna göre, parti oyunu yalnızca 4 puan artırabildi. 2014 yerel seçimlerinde yüzde 10 oranında oy alan MHP tabanının, bu seçimlerde tercihini AK Parti'den yana kullanmadığı görülüyor. İlçede Saadet Partisi'nin adayı İbrahim Orakçı yüzde 1.28 oranında oy aldı.

ÇEŞME'DE CHP OY KAYBETTİ

Çeşme'de CHP'li Ekrem Oran, yüzde 53.77 ile rakibi MHP'li Mustafa Gencer'i geride bıraktı. Gencer, yüzde 42.02 oranında oy aldı. Ancak 2014 yerel seçimlerinde yüzde 56.9 oranında oy alan CHP, oyunu 3 puan düşürdü. Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Gencer'in, 2014 seçimlerine göre 7 puanlık bir artış sağladı.

İTTİFAK'A RAĞMEN OYLAR DÜŞTÜ

Dikili İlçesi'nde CHP'li Adil Kırgöz ile MHP'li Sema Akıncı, yarıştı. Adil Kırgöz'e sandıktan yüzde 56.46 oranında oy çıktı. CHP 2014 seçimlerine göre oyunu 5 puan arttırdı. Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Sema Akıncı da yüzde 38.47 oranında oy aldı. Dikili'de 2014 seçimlerinde AK Parti'ye yüzde 24, MHP'ye ise yüzde 16.6 oranında oy verildi.

FOÇA'DA SONUÇ DEĞİŞMEDİ

Uzun yıllardır Foça'da seçimi kazanan CHP yine benzer bir sonuç aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Fatih Gürbüz, yüzde 56.22, Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Serdar Mersin ise yüzde 42.09 oranında oy aldı. CHP, 2014 yerel seçimlerinde yüzde 42, MHP ise yüzde 26.8 oranında oy almıştı. Buna göre Foça'da Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Gürbüz ile Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Mersin, oylarını arttırdı.

KARABURUN'DA DSP ETKİLİ OLDU

Karaburun'da CHP'li İlkay Girgin Erdoğan yüzde 49.28, AK Partili Ferhan Eroğlu ise yüzde 39.73 oranında oy aldı. CHP, 2014 yerel seçimlerine göre oyunu bir puan düşürdü. İlçede, DSP'nin adayı Dinçer Özlüoğlu'nun, yüzde 9.85 oranındaki oy alması dikkat çekti. AK Parti ise Karaburun'da oyunu yüzde 36.3'ten, yüzde 39.73'e çıkardı. İlçede 2014 yerel seçimlerinde MHP'nin yüzde 9.1 oranında oy aldığı görülüyor.

KARŞIYAKA YÜZDE 70'İ KORUDU

CHP'nin en yüksek oy aldığı Karşıyaka'da, 2014 yerel seçim sonuçlarının benzeri alındı. 2014 seçimlerinde yüzde 70.6 oranında oy alan CHP, bu kez yüzde 70.85 oranında oy aldı. AK Parti'li Ayda Maç ise yüzde 20.25 oranında oy aldı. 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'ye yüzde 18.2, MHP ise yüzde 6.5 oranında oy çıktı. Resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti, Cumhur İttifakı'na rağmen oyunu arttıramadı.

KEMALPAŞA'DA CHP ALDI

2014'te CHP'nin aldığı yüzde 35.3 oranındaki oya karşın, yüzde 40.6 ile seçimi kazanan AK Parti, oyunu arttırmasına rağmen seçimi kazanamadı. AK Partili Arif Uğurli, yüzde 44.56 oy oranı ile yüzde 45.71 oy alan CHP'li Rıdvan Karakayalı'nın gerisinde kaldı. 2014 seçimlerinde yüzde 19.5 oranında oy alan MHP'nin oylarının Saadet Partisi'nin adayı Mehmet Ali Özüdoğru'ya gittiği düşünülüyor. Özüdoğru, yüzde 8.96 oranında oy aldı. Kınık'ın AK Partili Belediye Başkanı ve başkan adayı Sadık Doğruer, yüzde 53.21 oranında oy alarak, CHP'nin adayı Ahmet Özkan'a fark attı. Özkan, yüzde 45.41'te kaldı.

MENEMEN'DE MHP OYLARI FİRESİZ İTTİFAK ADAYINA GİTTİ

Menemen'de Cumhur İttifakı'nın CHP'li adayı Serdar Aksoy, yüzde 53.20 oranında oy aldı. 2014 yerel seçimlerinde CHP'nin buradaki oy oranı yüzde 43 oranındaydı. HDP'nin, Menemen'de 2014 seçimlerinde aldığı oy oranı ise yüzde 7.7. Menemen'de HDP oylarının CHP'ye gittiği tahmin ediliyor. İlçede Cumhur İttifakı ise beklediği sonucu alamadı. 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'nin yüzde 32.1, MHP'nin yüzde 14.9 oranında oy aldığı Menemen'de Cumhur İttifakı'nın adayı Durmaz Bayraktar, yüzde 44.25'te kaldı.

ÖDEMİŞ'DE CUMHUR İTTİFAK'INA OY ÇIKMADI

Ödemiş'de CHP'li Mehmet Eriş, yüzde 52.92 oy oranı ile ilçeyi AK Parti'den geri aldı. AK Parti'li Münir Bezmez, yüzde 44.61 oranında kaldı. Ödemiş'te 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'ye yüzde 39.2, CHP'ye yüzde 37.5, MHP'ye ise yüzde 20.2 oranında oy verildi. 2014 sonuçlarına göre Ödemiş'te MHP tabanı, fire verdi.

SEFERİHİSAR'DA ŞAŞIRTAN SONUÇ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer'in 2 dönem belediye başkanlığı yaptığı Seferihisar'da, CHP'nin adayı İsmail Yetişkin, yüzde 54.04 oranında oy aldı. 2014 yerel seçimlerinde CHP'nin Seferihisar'daki oy oranı ise yüzde 52.2'ydi. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, CHP Seferihisar'da oyunu yalnızca 2 puan artırdı. AK Parti'nin belediye başkan adayı Hamit Nişancı ise yüzde 44.19 oranında oy aldı. 2014 yerel seçimlerinde AK Parti yüzde 39.3, MHP de yüzde 5.3 oranında oy aldı. Oy dağılımına göre ilçede, MHP'nin oyları, ittifak adayına verildi.

İTTİFAK YAPILAN TORBALI'DA AK PARTİ KAYBETTİ

Torbalı'da mevcut belediye başkanı ve başkan adayı Adnan Yaşar Görmez ile seçime katılan Ak Parti, bu kez kaybetti. MHP'nin de desteklediği Görmez, 2014 seçimlerinde aldığı yüzde 34.9 oranındaki oy oranını, 2019 yerel seçimlerinde yüzde 45.20'ye çıkardı ancak seçilmedi. CHP'li İsmail Uygur da 2014 yerel seçimlerindeki yüzde 33.5 oranındaki oyunu, yüzde 52.49'a çıkardı. MHP'nin 2014'teki oy oranı ise yüzde 15.9. Urla'da 2014 seçimlerinde yüzde 44.4 oranında oy alan CHP, 2019'da ise oyunu yüzde 67.49'a yükseltti. AK Parti'nin adayı Adıgüzel Demirel ise yüzde 25.44'te kaldı. İYİ Parti'li Hasan Hüseyin Akgül, yüzde 4.76 oranında oy aldı. Urla'da 2014 yerel seçimlerinde MHP yüzde 21.4 oy oranı ile ikinci parti olurken, AK Parti ise yüzde 16.8 oranında oy aldı. 2014 sonuçları dikkate alındığında, ilçede ya MHP ya da AK Parti oylarının, farklı partilere kaydığı görülüyor. Beydağ'da CHP'li Feridun Yılmazlar, yüzde 50.51 oranında oy aldı. CHP, 2014 yerel seçimlerinde yüzde 53.9 oranında oy aldığı ilçede, seçimi kazansa da kan kaybetti. AK Parti'li Ogün Asil Aydoğu ise yüzde 48.26'da kaldı. 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'nin buradaki oyu 26.5, MHP'nin de yüzde 17.1'di.

MHP OYLARINA RAĞMEN ORAN DÜŞÜK KALDI

Buca'da CHP'nin adayı Erhan Kılıç, kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı. CHP, 2014 yerel seçimlerine oranla oyunu çok az farkla yükseltti. 2014'ye yüzde 43.1 oranında oy alan CHP, 2019'da ise yüzde 49.53 oranında oy aldı. AK Parti'nin adayı Mustafa Arslan da yüzde 44.07 oy aldı. Buca'da AK Parti'nin 2014 seçim sonuçları yüzde 37.6, MHP'nin ise yüzde 12.1'di. Buna göre, AK Parti ittifak yapmasına rağmen, oy kaybı yaşadı.

BATUR NARLIDERE'DEKİ OY REKORUNU KONAK'TA KIRDI

4 dönem boyunca Narlıdere'de belediye başkanlığı yapan CHP'li Abdül Batur, 2019 seçimlerinde ise Konak'tan aday gösterildi. 2014 yerel seçimlerinde Narlıdere'de yüzde 61.3 oranında oy alan Batur, yeni seçim bölgesi olan Konak'ta yüzde 63.16 oranında oy aldı. CHP'li Sema Pekdaş'ın 2014 seçimlerinde Konak'tan aldığı oy oranı ise yüzde 46.9'du. AK Parti'nin 2014 yerel seçimlerinde yüzde 30.9 oranında oy aldığı Konak'ta Melek Eroğlu, yüzde 33.47 ile yukarı çıkardı. 2014'te MHP'nin Konak'taki oy oranı olan yüzde 5.7'lik dilimin, CHP ve AK Parti ve Saadet Partisi'ne dağıldığı görülüyor. Cumhur İttifakı'nın Gaziemir belediye başkan adayı Nazmi Yılmaz, yüzde 39.7 oranında oy aldı. 2014 yerel seçimlerinde ilçede AK Parti'nin oyu yüzde 34.1, MHP'nin ise yüzde 11.6 idi. Bu verilere göre AK Parti, ilçede oy oranını düşürdü. CHP'li Halil Arda ise yüzde 57.6 oranında oy aldı.

NARLIDERE'DE 2014 SONUÇLARININ GERİSİNE DÜŞTÜ

Cumhur İttifakı'nın kan kaybettiği ilçelerden bir diğeri ise Narlıdere. 2014 yerel seçimlerinde AK Parti yüzde 17.1, MHP ise 6.1 oranında oy aldığı ilçede, 2019 seçimlerinde ise ittifak yapılmasına rağmen MHP'li Süleyman Kocabıyık, yalnızca yüzde 16.00 oranında oy aldı. MHP ve AK Parti oylarının fire verdiği ilçede, ciddi bir kayıp yaşandı. Karabağlar'da 2014 yerel seçimlerinde yüzde 42.8 oranında oy alan CHP, bu seçimlerde oyunu yüzde 54'e çıkardı. AK Parti'nin 2014'te 38.9, MHP'nin de yüzde 10.2 oy aldığı Karabağlar'da, Cumhur İttifakı'nın adayı Bilal Doğan, yüzde 42.59'da kaldı. Cumhur İttifakı adayının 2014 yerel seçimlerine göre Karabağlar'da oy kaybettiği dikkat çekti.

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