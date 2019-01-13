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AK Parti Erzincan belediye başkan adayları tanıtıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.01.2019 18:17 | Son Güncelleme

AK Parti'nin Erzincan merkez ile ilçe ve belde belediye başkan adayları törenle kamuoyuna tanıtıldı - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan: - "17 yıllık süreçte başımıza neler gelmedi ki. Hani derler ya 'Pişmiş tavuğun başına gelmeyen kalmadı' diye. Aynen bizim başımıza da çok şeyler geldi"

ERZİNCAN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, "17 yıllık süreçte başımıza neler gelmedi ki. Hani derler ya 'Pişmiş tavuğun başına gelmeyen kalmadı' diye. Aynen bizim başımıza da çok şeyler geldi." dedi.

AK Parti'nin Erzincan merkez ile 8 ilçe ve 6 belde belediye başkan adayları törenle kamuoyuna tanıtıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezin'de gerçekleştirilen törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan katıldı.

Elvan, burada yaptığı konuşmada, iktidarları döneminde önlerine çıkarılan zorlukları anımsatarak, "Biz bu ülkeyi geliştirmeye kalkındırmaya çalışırken, bir taraftan da önümüzü kesmeye çalışanların olduğunu görüyoruz. Bu ülkenin gelişmesini kalkınmasını istemeyenlerin olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Lütfi Elvan, şöyle devam etti:

"Düşünün şu 16-17 yıllık süreçte başımıza neler gelmedi ki. Hani derler ya 'Pişmiş tavuğun başına gelmeyen kalmadı' diye. Aynen bizim başımıza da çok şeyler geldi. 367 krizi mi dersiniz, 17-25 Aralık darbe girişimi mi dersiniz, Gezi olayları mı, parti kapatma kararı ile ilgili başvuruları mı dersiniz... Ama Allah'a çok şükür sizlerin güçlü desteği ve dik duruşu ile hele hele başımızda adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürümemizle bunların hepsinin üstesinden geldik. Buradan açıkça söylüyorum önümüze kim çıkarsa çıksın, hangi engeller konulursa konulsun hepsinin buldozer gibi üzerinden geçeceğiz ve tüm engelleri aşacağız."

- "Teröristlerin başına iniyoruz inmeye devam edeceğiz"

Bir taraftan terörle mücadele edildiğini diğer taraftan teröre destek verenlerle mücadele verildiğine işaret eden Elvan, "Görüyorsunuz bir taraftan terörle mücadele ediyoruz diğer taraftan birileri o terör örgütlerine destek vermeye çalışıyorlar. Ne kadar güçlü olursa olsunlar, ne kadar büyük destek verirlerse versinler, ne yaparlarsa yapsınlar o teröristlerin de başına iniyoruz inmeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Türkiye Cumhuriyeti büyümeye ve güçlenmeye devam edecek"

Türkiye Cumhuriyeti'nin çok güçlü bir devlet olduğunu vurgulayan Elvan, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Allah'ın izni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde güçlü bir şekilde büyümeye ve güçlenmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi, dünyanın en güçlü ülkeleri arasında yer alacağını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Elvan, şunları söyledi:

"Önümüzü kesmeye çalışıyorlar, terör örgütlerini devreye sokuyorlar, silah veriyorlar, para veriyorlar, darbe girişimi yapmaya çalışıyorlar. 15 Temmuz'da denediler. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk gerçekleşti ve o darbe girişimine karşı, millet ayağa kalktı. Ne dediler 'Afrin'e giremeyecek' dediler. 'Eğer Türk Silahlı Kuvvetleri oraya girerse Afrin'den çıkamaz' dediler. Ne yaptık Afrin'e girdik o teröristleri temizledik ve oradaki kardeşlerimizin huzur içinde yaşamasını sağladık."

Elvan, AK Parti'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde belediye başkan adaylarının Erzincan'da Cemalettin Başsoy, ilçelerden Çayırlı'da Atınç Bahadır, İliç'te Mustafa Gürbüz, Kemah'da Osman Öner, Otlukbeli'de Vahdet Ercan, Refahiye'de Çakmak Paçacı, Tercan'da Lokman Gültekin ile Üzümlü'de Ahmet Sazlı olduğunu açıkladı.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Elvan'a el işlemesi Erzincan bakırı hediye etti.

Aday tanıtım törenine, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, İl Genel Meclis Başkanı Ünal Tuyğun ile partililer katıldı.

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