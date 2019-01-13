AK Parti Erzincan belediye başkan adayları tanıtıldı

ERZİNCAN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, "17 yıllık süreçte başımıza neler gelmedi ki. Hani derler ya 'Pişmiş tavuğun başına gelmeyen kalmadı' diye. Aynen bizim başımıza da çok şeyler geldi." dedi.

AK Parti'nin Erzincan merkez ile 8 ilçe ve 6 belde belediye başkan adayları törenle kamuoyuna tanıtıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezin'de gerçekleştirilen törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan katıldı.

Elvan, burada yaptığı konuşmada, iktidarları döneminde önlerine çıkarılan zorlukları anımsatarak, "Biz bu ülkeyi geliştirmeye kalkındırmaya çalışırken, bir taraftan da önümüzü kesmeye çalışanların olduğunu görüyoruz. Bu ülkenin gelişmesini kalkınmasını istemeyenlerin olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Lütfi Elvan, şöyle devam etti:

"Düşünün şu 16-17 yıllık süreçte başımıza neler gelmedi ki. Hani derler ya 'Pişmiş tavuğun başına gelmeyen kalmadı' diye. Aynen bizim başımıza da çok şeyler geldi. 367 krizi mi dersiniz, 17-25 Aralık darbe girişimi mi dersiniz, Gezi olayları mı, parti kapatma kararı ile ilgili başvuruları mı dersiniz... Ama Allah'a çok şükür sizlerin güçlü desteği ve dik duruşu ile hele hele başımızda adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürümemizle bunların hepsinin üstesinden geldik. Buradan açıkça söylüyorum önümüze kim çıkarsa çıksın, hangi engeller konulursa konulsun hepsinin buldozer gibi üzerinden geçeceğiz ve tüm engelleri aşacağız."