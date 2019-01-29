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AK Parti Erzurum Aday Tanıtım Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 09:55 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (3) "Bizi birilerinin davet etmesine gerek yok, biz 1998'de Adana Mutabakatı'yla zaten bunu imza altına aldık" - "(Adana Mutabakatı) Bu imza, Türkiye'nin herhangi bir olumsuz gelişmede o topraklara girmesinin önünü açıyor" - "Binlerce kilometre öteden gelip burnumuzun dibinde silah çatanlar, bize sınırdaş olan kardeşlerimizin hakkını, hukukunu, huzurunu, geleceğini koruma çabalarımıza engel olmak için kırk takla atıyorlar" - "(Terörle mücadele) Bunları Cudi'de, Kandil'de, Tendürek'te, Gabar'da gömdük. Onlar çukur açtı, biz onları çukura gömdük. Bundan sonra da gömeceğiz" - "Bir asır önce bizi bu topraklara gömeceklerini sananlara, Çanakkale'yle, Kut'ül Amare'yle, İstiklal Harbi'yle derslerini verdik. Pılılarını pırtılarını toplayıp gittiler ama gözleri arkalarında kaldı. Vatanımızın ve milletimizin üzerindeki hesapları bitmedi"

ERZURUM (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizi birilerinin davet etmesine gerek yok, biz 1998'de Adana Mutabakatı'yla zaten bunu imza altına aldık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen AK Parti Erzurum Aday Tanıtım Toplantısı'ndaki konuşmasında, kendisini dinleyenlerden, Erzurumlulardan 31 Mart'ta bir kez daha hizmet siyasetine, AK Parti belediyeciliğine destek sözü istedi.

Erzurum'un son 1,5 asırda 2 defa işgal zulmüne maruz kalmış bir şehir olduğuna işaret eden Erdoğan, bundan dolayı Erzurum'un özgürlüğün kıymetini iyi bildiğini ifade etti.

Recep Tayyip Erdoğan, millet olarak Anadolu'daki bin yıllık varlığın her döneminin mücadeleyle geçtiğini ifade ederek, "Bize bu vatanı yar etmek istemeyenlere inat, bir ayağımızı Anadolu'ya sıkı sıkıya basıp, diğeriyle yedi düvelin üzerine gittik. Bir asır önce bizi bu topraklara gömeceklerini sananlara, Çanakkale, Kut'ül Amare, İstiklal Harbiyle derslerini verdik. Pılılarını pırtılarını toplayıp gittiler ama gözleri arkalarında kaldı. Vatanımızın ve milletimizin üzerindeki hesapları bitmedi." değerlendirmesinde bulundu.

Kimi zaman Ermeni teröristlerin, kimi zaman bölücü ve mezhepçi teröristlerin, kimi zaman kifayetsiz siyasetçilerin, kimi zaman dirayetsiz yöneticilerin, kimi zaman da ekonomik tetikçiler üzerinden birliğin, beraberliğin ve bağımsızlığın sarsılmaya çalışıldığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ortada gözüken örgüt isimleri, üzerimize silah yönelten eller, devletimizin temellerini yıkmaya çalışan hasisler farklı da olsa, senaryo hep aynıydı. Amaç Türkiye'ye diz çöktürmek, Türk milletini esir etmekti. Hamdolsun başaramadılar. Bunları Cudi'de gömdük, Kandil'de, Tendürek'te, Gabar'da gömdük. Onlar çukur açtı, biz onları çukura gömdük. Bundan sonra da gömeceğiz. Asla bizi bölemeyecekler, vatanımızı parçalayamayacaklar. Bu yola tevessül edenler de mezara gömülecekler."

- "Aslında hep Türkiye ile Türk milletiyle hesaplaşıyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir yaşanılan Türkiye'yi kuşatma girişimlerinin gayesinin de aynı olduğuna işaret ederek, Suriye sınırlarının olup bitenlerin gerisinde Suriye değil Türkiye hesaplarının bulunduğunu vurguladı.

Irak sınırlarında olup bitenlerin gerisinde Irak değil Türkiye hesaplarının olduğunu belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de, Ege'de olup bitenlerin gerisinde hep Türkiye'ye dair hesaplar var. Balkanlar'da katliam yapanlarla, Kafkaslar'a işgalciliğe yeltenenler de uluslararası kurumlarda önümüze engel üzerine engel çıkartanlar da aslında hep Türkiye ile Türk milletiyle hesaplaşıyorlar. Millet olarak biz maalesef bilimsel birer disiplin olarak tarihe, sosyolojiye, antropolojiye, coğrafyaya yeterli önemi vermiyoruz.

Kendi tarihimizle ve kültürümüzle ilgili ülkemizde bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda ciddi çalışma varken, Batı'da sadece belli bir dönemimiz hakkında yüzlerce, binlerce çalışmaya rastlıyoruz. Ecdat bize gerçekten çok değerli tarihi ve kültürel miras bırakmış ama biz bunları yeterince değerlendiremiyoruz. Sadece şu Erzurum'un sahip olduğu tarihi ve kültürel miras dahi yüzlerce bilim insanının ömrü boyunca çalışmasına yetecek zenginliktedir."

Recep Tayyip Erdoğan, türkülerin gönül pınarından süzülüp gelen ve her biri ciltler dolusu kitabın anlattığına denk mesajlar veren kültür hazineleri olduğuna değinerek, "Erzurum Dağları Kar ile Boran" isimli türkünün sözlerini okudu.

- "Adana Mutabakatıyla zaten imza altına aldık"

Bölgede yaşanan hadiseler karşısında Türkiye olarak Hakk'a ve hukuka bağlı şekilde davranma yaklaşımının birilerinin iştahını kabarttığına vurgu yapan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu cüretle de Suriye'de, Irak'ta, coğrafyamızın diğer yerlerindeki insanları, sanki bunlar başka bir dünyanın varlıkları gibi, bizden ayrı, bizimle hiçbir ilgisi olmayan topluluklar gibi göstermeye çalışıyorlar. Binlerce kilometre öteden gelip burnumuzun dibinde silah çatanlar, bize sınır, sınırdaş olan kardeşlerimizin hakkını, hukukunu, huzurunu, geleceğini koruma çabalarımıza engel olmak için kırk takla atıyorlar.

Bizi birilerinin davet etmesine gerek yok. Biz 1998'de Adana Mutabakatı'yla zaten bunu imza altına aldık. Bu imza, Türkiye'nin herhangi bir olumsuz gelişmede o topraklara girmesinin önünü açıyor ve bölücü terör örgütü mensuplarının da bize teslimini gerektiriyor. Şu anda bu Adana Mutabakatı, ki baba Esed döneminde atılmış imzalardır, onunla beraber bu yolculuk devam ediyor. Bundan sonra daha kararlı devam edecek."

(Sürecek)

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adana mutabakatı AK Parti Erzurum Aday Tanıtım Toplantısı Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erd

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