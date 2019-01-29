ERZURUM (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sınırlarımızın dibinde teröristleri ülkemizden korumaya değil, ülkemizi teröristlerden korumaya yönelik bir güvenli bölge ve tampon bölge tesisi sözünün birkaç ay içinde yerine gelmesini bekliyoruz. Bu güvenli veya tampon bölgeyi kesinlikle, aksi takdirde biz oluşturacağız." dedi.

Erdoğan, Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen AK Parti Erzurum Aday Tanıtım Toplantısı'ndaki konuşmasında, bölgede yaşanan her hadisenin insani ve siyasi yükünü çektiklerini, buna karşılık sahayı başkalarının işgal ettiğini belirtti. Sorunun çözümü için kurulan masayı başkalarının doldurduğuna işaret eden Erdoğan, artık bu çarpıklığa rıza göstermeyeceklerini vurguladı.

"4 milyon mülteci bizim ülkemizde, onlara biz bakıyoruz. 35 milyar doları biz harcıyoruz ama onlar hala titriyor, ayaklara bak. Böyle bir şey olur mu?" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarımızla bunun işaretini vermiştik. Rusya'yla beraber, İdlib'te vardığımız mutabakatla sınırlarımızın dibinde yeni bir insani krizin yaşanmasına engel olduk. Sayın Putin'le beraber attığımız bu adımlarla, İran Devlet Başkanı Sayın Ruhani'yle üçlü zirvelerimizde attığımız adımlarla olayı bir yere getirdik. Aksi takdirde bu katliamlar, çok daha farklı olabilirdi. Bize yıllarca 'Munbiç'i teröristlerden temizleyeceğiz' diyenler temenni ederim ki şimdi bu son verilen sözlerle bunu yerine getirirler."