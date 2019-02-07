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AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ:

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.02.2019 18:26 | Son Güncelleme

Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Millet İtiifakı’nda HDP’nin, CHP ve İYİ Parti ile kol kola olduğunu belirterek, “HDP istediği kadar yok dese de bu illet ve zillet ittifakını desteklemektedir” dedi.AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, partisinin Ordu İl Başkanlığında düzenlenen ‘Teşkilat İçi Eğitim Toplantısı’na katıldı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ:

Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Millet İtiifakı’nda HDP’nin, CHP ve İYİ Parti ile kol kola olduğunu belirterek, “HDP istediği kadar yok dese de bu illet ve zillet ittifakını desteklemektedir” dedi.
AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, partisinin Ordu İl Başkanlığında düzenlenen ‘Teşkilat İçi Eğitim Toplantısı’na katıldı. Toplantıya Akdağ’ın yanı sıra AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin ve partililer katıldı.
Akdağ yaptığı konuşmasında Millet İttifakı’nı eleştirerek, “Bu seçimin önemli bir farklılığı var. Bu seçim, yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminden sonraki ilk seçim deneyimimizi yaşayacağız. Ayrıca bu seçimde Türkiye’nin geleceğini, bekasını, milletimizin birliğini ve bütünlüğünü, bayrağımızın şerefle ve bizim hürriyetimizi, istiklalimizi temsil eder biçimde dalgalanmasını, vatanımızın bölünmez bir vatan olduğunu, devletimizin de Türkiye Cumhuriyeti olduğunu ısrarla takip eden ve bu meseleye sahip çıkan bir Cumhur İttifakı ile seçime giriyoruz. Ordu’da da Hilmi Güler bakanımız Cumhur İttifakı’nın adayı olarak aday olmuştur. Bu birlikteliğin bir temeli var" dedi.

"Cumhur İttifakı’nın ruhuna sahip çıkacağız"
HDP’nin de Millet İttifakı içerisinde yer aldığını söyleyen Akdağ, şunları söyledi:
"Karşımızda sözde ittifak adıyla bir araya gelenler sadece yıkmak, gözbebeğimiz Cumhurbaşkanımıza ve partimize zarar vermek amacıyla bir aradalar. Başka ortak hiçbir amaçları yok. Zaten başka türlü Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti’nin HDP ile kol kola girmesini nasıl izah edebilirsiniz? Bunun bir izahı yok. Biz bu meselenin üzerinde Ordu’da da ısrarla durmalıyız. Her ne kadar HDP ittifakın içinde değilmiş gibi görünüyorsa da hepimiz biliyoruz ki HDP, bu illet ve zillet ittifakını desteklemektedir. Nitekim HDP, Ankara ve İzmir’de aday göstermemiştir. Aday göstermediği gibi CHP’nin oradaki adaylarını destekleyeceğini ilan etmiştir. Bugün HDP’nin PKK ile kol kola olduğunu söylememe gerek yok. PKK ile bu kadar içli dışlı olmuş bir partiyle, CHP’nin, İYİ Parti’nin yan yana durması bu iki parti için bir talihsizliktir ve çok iyi biliyorum ki bu iki partiye de geçtiğimiz seçimlerde oy veren seçmenler bunu çok iyi bilmektedir. Biz ısrarla Cumhur İttifakı’nın ruhuna sahip çıkacağız, asla küçük hesapların içerisine de girmeyeceğiz.”

AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ:

AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ:

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