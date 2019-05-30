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AK Parti eski İzmir İl Başkan Yardımcısı silahlı saldırıya uğradı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 22:43 | Son Güncelleme

İzmir’in Narlıdere ilçesinde, eski AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş’a, iddiaya göre evine gelen polis kıyafeti giymiş bir kişi tarafından av tüfeği ile ateş açıldı.

İzmir’in Narlıdere ilçesinde, eski AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş’a, iddiaya göre evine gelen polis kıyafeti giymiş bir kişi tarafından av tüfeği ile ateş açıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kurtuluş’un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, bugün saat 20.00 sıralarında İsmail Cem Sokak’taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Kurtuluş’un evine gelen ve üstünde polis yeleği olduğu iddia edilen kimliği belirlenemeyen bir kişi Ahmet Kurtuluş’a av tüfeği ile ateş açtı. Silah sesleri duyan çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Şüpheli olay yerinden otomobille kaçarken, ağır yaralanan Ahmet Kurtuluş ise ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kurtuluş’un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri polis kıyafeti giyen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışmalarda bulunurken, polis çevredeki güvenlik kameraları incelemeye aldı.

Öte yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında firari sanık çete lideri Serkan Kurtuluş, dönemin İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Kudret Dikmen ve eski AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş’un da bulunduğu 31’i tutuklu 69 sanık hakkında, organize suç örgütüne üye oldukları gerekçesiyle dava açıldığı öğrenildi.

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AK Parti İzmir eski İl Başkan Yardımcısına silahlı saldırı AK Parti İzmir eski İl Başkan Yardımcısına silahlı saldırı 
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