Ak Parti eski Milletvekili Septioğlu, kazada yara almadan kurtuldu (2) - Yeniden

Sayın Yazıişleri müdürlerine;

'Ak Parti Milletvekili Septioğlu, kazada yara almadan kurtuldu' başlıklı haberimizi, kaynağından yapılan düzeltme ile Faruk Septioğlu'nun eski milletveki olması nedeniyle yeniden geçiyoruz.

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YENİDEN

ANTALYA, (DHA) - AK Parti Elazığ eski Milletvekili Faruk Septioğlu, Alanya’ya giderken kaza atlattı. Hareket halindeyken aracın açılan kaputu ön cama çarparken, Septioğlu, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Seçim çalışmaları için Antalya'ya gelen Elazığ AK Parti eski Milletvekili Faruk Septioğlu, 07 GZU 02 plakalı cipiyle Alanya’ya giderken Serik çıkışında aracın ön kaputu açıldı. Olayda aracın ön camında çatlak oluşurken, Faruk Septioğlu kazayı yara almadan atlattı.

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