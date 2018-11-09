AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'dan 10 Kasım mesajı

Günay mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına sahip çıkmanın en etkili yollarından biri de düşüncelerini anlamak, anlatabilmek ve yaşatabilmektir.
Bu uğurda, aramızdan ayrıldığı günden bugüne, Cumhuriyetimize sahip çıkmaya, ülkemizi, her zaman daha güçlü kılmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.
Naçiz vücudunun elbet bir gün toprak olacağını fakat fikirlerin, ilkelerin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalacağını söyleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete uğurlanmasının 80. Yıl dönümünde büyük bir şükran ve rahmetle anıyor, kendisine ve bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi.
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