AK Parti Eskişehir'de seçim sonuçlarına itiraz etti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de AK Parti, yerel seçim sonuçlarına itiraz etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi seçimlerini kesin olmayan sonuçlara göre, Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Yılmaz Büyükerşen 285 bin 588 oy alarak kazanırken, rakibi Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Burhan Sakallı ise 246 bin 486 oyda kaldı.

AK Parti İl Başkanlığı, İl Seçim Kuruluna oyların yeniden sayılması için itirazda bulundu.

Odunpazarı ilçesinde de CHP'nin adayı Kazım Kurt 120 bin 279 oy, AK Parti'nin adayı Volkan Doğan ise 113 bin 139 oy aldı. Kesin olmayan sonucun ardından AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığı, oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna başvurdu.

Tepebaşı ilçesinde ise Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ahmet Ataç 124 bin 259 oy, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Hasan Tuç ise 90 bin 611 oy aldı. AK Parti İlçe Başkanlığı, oyların yeniden sayılması için Tepebaşı İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulundu.

