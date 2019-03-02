AK Parti Eyüpsultan Başkan Adayı Köken: “Eyüp’ü kültür ve turizm şehri yapmamız lazım”

Eyüpsultan Belediyesi ile Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından "Erzurumlular Birlik gecesi" düzenlendi. Gecede Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıldönümü kutlandı.

Eyüpsultan Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen Erzurumlular Birlik Gecesinde Erzurum rüzgarı esti. Şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan gecede AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, İstanbul’daki Erzurum derneklerinin başkanları ve yöneticileri, İstanbul’daki Erzurumlu iş adamları, siyasiler, bürokratlar, sanatçılar ve Erzurumlular bir araya geldi. Gecede Erzurum’un işgal yıllarında yaşanan zulüm ve zorluklar dile getirildi. Erzurum’un düşmandan kurtarılışının temsili olarak canlandırıldığı törende, yöresel oyunlar sergilendi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar kutlamalar devam etti.

“Eyüp’ü kültür ve turizm şehri yapmamız lazım”

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, “Eyüp’ü kültür ve turizm şehri yapmamız lazım. Eyüpsultan’ı sanayi şehri yapamam. Sanayi şehri olacak dersek olmaz ama kültür ve turizmi, cami, Pierloti’sini, Haliç’i ve Alibeyköy’ü kendi özelliklerini öne çıkararak yaparız. Bu bölgeyi dışarıdan gelen insanların kalmak istediği ve bolca harcamalarını yapabilecekleri bir mekan haline getirmemiz lazım. Her türlü turizmi hem orman turizmi hem de cami turizmini ve müze turizmini doğru kullanırsak mükemmel bir yapı olacak” dedi.