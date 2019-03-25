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AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken: Köylerde ekolojik tarım yapılacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2019 17:59 | Son Güncelleme

Cumhur İttifakı AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Çiftalan, Odayeri ve Ağaçlı Mahallelerini ziyaret etti.

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken: Köylerde ekolojik tarım yapılacak

İSTANBUL, (DHA) - Cumhur İttifakı AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Çiftalan, Odayeri ve Ağaçlı Mahallelerini ziyaret etti. Köken, buralarda esnaflarla buluşarak talep ve isteklerini dinledi, notlar aldı. Ziyaret kapsamında mahalle sakinlerine projelerinden bahsederken üçüncü havalimanı güzergahında bulunan köylere birer işlev kazandırarak kalkındıracaklarını dile getirdi. Köken, "Köylerde ekolojik tarım yapılacak" dedi.

Köylerin modernize edilerek çekim merkezi haline getirilmesi gerektiğini söyleyen Köken, “Eyüpsultan ilçesi sınırları içerisinde bulunan köylerimiz mahalle oldu, ancak burada yaşayan vatandaşlarımız köy kavramıyla yaşamlarını sürdürüyor. Bu mahalleleri ekonomiye nasıl kazandırabiliriz diye projeler ürettik. Buraları ekolojik köy olarak bölgeye kazandıracağız. Seracılığı buralarda geliştirerek yaşanabilir ve sürdürülebilir tarım alanları olarak değerlendireceğiz. Bu köylerimizde kentsel tarım parkı kurarak, organik tarıma uygun alanları değerlendireceğiz. Katlı sera projemizde özellikle bayanlar görev yapacak. Yetiştirdikleri ürünleri pazarlamalarına da destek olacağız” diye konuştu.

BÖLGE İÇİN TARIMSAL VERİMLİLİK

Eyüpsultan ilçe sınırlarının, tarımsal verimlilik ve istihdam açısından sadece bölge için değil tüm İstanbul açısından çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Köken, “İlçemiz tarımsal teknolojinin geliştirme merkezi olacak. Büyükşehir Belediyemizin Göktürk’te kuracağı tarımsal üretim merkezinde şehir tarımından tohum geliştirmeye, topraksız tarımdan dikey tarıma tüm Türkiye’de uygulanabilecek teknik ve yöntemler geliştirilecek. Yine Göktürk bölgemizde hayata geçireceğimiz Bizim Köy projemizde de hem organik tarım ürünleri hem de bölge halkının ürettiği ürünler satılacak. Göktürk, Kemerburgaz ve çevre köylerimizdeki vatandaşlarımıza hem yeni istihdam olanakları sunacak, mevsimsel Pazar fırsatları sunmuş olacak hem de üretici ve tüketiciyi yerinde buluşturarak kalkındıracağız" ifadelerini kullandı.

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