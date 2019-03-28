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AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayından 'semt kreşi' vaadi

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2019 14:21 | Son Güncelleme

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken,  geliştirdikleri projelerin odağında kadınlar ve çocuklar olduğunu söyleyerek, çalışan kadınlara destek olmak için semt kreşleri açacaklarını bildirdi.

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayından 'semt kreşi' vaadi

İSTANBUL,(DHA) - AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, geliştirdikleri projelerin odağında kadınlar ve çocuklar olduğunu söyleyerek, çalışan kadınlara destek olmak için semt kreşleri açacaklarını bildirdi.

Deniz Köken, kadınlar ve çocuklar için gerçekleştirecekleri projeleri anlattı.

"Semt kreşleri, çalışan kadınlarımıza destek olmak amacıyla farklı lokasyonlarda hayata geçirilecek" diyen Deniz Köken, "Böylelikle çalışan annelerimizin gözü arkada kalmayacak ve çocuklarımız emin ellerde, hem akranlarıyla eğlenerek hem öğrenerek vakit geçirecekler. Ailelerin refahı, mutluluğu ve huzuru en önemli önceliğimizdir. Bir yerleşke içerisinde çocukları kreşte anneleri ise kadınlar lokalinde ağırlayacağımız kreş ve kadın lokali parkı projemiz, bu niteliği ile iyi örneklerden biri olacak. Annelerin, etkileşimi çocukların neredeyse yanı başında sürdürebildiği, çocukların ise okul öncesi eğitimi anne sıcaklığına en yakın noktada almalarını sağlayacak bu sıcak proje ile geleceğe umutla bakıyoruz" şeklinde konuştu.

ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL TESİS

Bedensel engelli çocukların kullanması için 8 bin 400 metrekarelik bir alanda özel olarak tasarlanan bir farkındalık parkı projesi ile çocukların uyum ve eğitim süreçlerini desteklemeyi amaçladıklarını ifade eden Köken şunları söyledi:

"Çocukların bedensel ve mental becerilerini artıracak oyuncakların yanı sıra parkta ayrıca engelli çocuklarımız ve onların kaygısını her an yaşayan ebeveynleri için aile danışmanlık hizmetleri de verilecek."

Köken ayrıca, "Ahşap oyuncaklığının merkezi olarak Osmanlı dönemi çocuklarının en mutlu olduğu yerlerden biri olan ilçemizi, güncel yorumla çocuklarımız için yeni bir çekim ve mutluluk noktasına dönüştüreceğiz. Masal parkı, ahşap oyuncaklar atölyeleri, trafik eğitim ve bisiklet parkuru, etüt merkezlerinden oluşan projemiz, çocuklarımızı eğlendirirken eğiten, aileleri ise oyuncak seçimi konusunda bilinçlendiren bir işleve sahip olacaktır" şeklinde açıklamada bulundu.

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayından 'semt kreşi' vaadi

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