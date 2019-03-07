AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa yerleşkesinin yeniden yapılandırılacağını söyleyerek, “Yapılandırmanın ilk aşaması olan arkeolojik tarama ve kazı çalışması için 12 Mart’ta ihale yapılacak” dedi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eski başkanı da olan Turan, İstanbul Üniversitesi ile TOKİ arasında yapılan protokoller çerçevesinde yerleşkelerde bulunan, eski, onarıma muhtaç bina ve alanlarını yenileneceğini belirterek, “Böylelikle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkesi modern ve ferah bir yapıya kavuşacak” ifadelerini kullandı.

Arkeoloji kazı çalışmaları başlıyor

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesi yerleşkesinin yeniden yapılandırması ile modern bir görünüme kavuşacağını ifade eden Turan, 12 Mart tarihinde Arkeolojik tarama çalışmaları ihale yapılacağını ve yapılandırma çalışmalarının başlayacağını bildirdi.Söz konusu çalışmaların büyük bir titizlikle gerçekleştirileceğine dikkati çekerek, “Cerrahpaşa arazisinde ilk etapta arkeolojik tarama ve araştırma kazıları yapılacak. Ardından inşaat ve hafriyat çalışmalarına başlayacak” diye konuştu.

Turan, söz konusu kazı çalışmasının TOKİ tarafından ihale edileceğini belirterek çalışmanın toplamda 1 milyon 300 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştirileceğini de sözlerine ekledi.